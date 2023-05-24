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中京が９大会連続優勝　県高校総体軟式野球

2023年5月24日 05時05分 (5月24日 11時10分更新)
　十三日から中津川市の中津川公園野球場で開かれていた県高校総体軟式野球競技が閉幕した。九大会連続三十七回目の優勝を果たした中京と、準優勝の多治見北の両校は、六月十七、十八日に静岡県で開催される東海高校総体に出場する。

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