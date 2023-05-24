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全校参加で人文字の校章 美濃加茂・太田小、創立１５０年で
本年度創立１５０周年を迎えた美濃加茂市太田本町の太田小学校で２３日、全校児童５５０人が校庭に人文字で...
5月24日
淡くかれんに水面に広がる 関・円福寺でスイレン開花
関市池尻の円福寺で、ピンクや白に色づいたスイレンが開花した。六月いっぱいは楽しめそう。
スイ...
名古屋⇔土岐アウトレットのお得なデジタル乗車券 東濃鉄道、６月から販売
東濃鉄道（本社・多治見市）は、名古屋・名駅の名鉄バスセンターと土岐市の土岐プレミアム・アウトレット間...
チーズにカレー⁉「新感覚からすみ」 恵那高生が開発、２８日から販売
恵那市大井町の恵那高校の生徒が、オリジナル商品「新感覚からすみ」を開発した。地元特産の和菓子「からす...
住民が育んだ優しい光 岐南の用水路、ホタル舞う
岐南町八剣の用水路で、地域住民が保全に取り組んでいるゲンジボタルが見ごろを迎えている。
住民...
生命への思いを仏像に込めて 岐阜の木彫作家夫妻、福井県の寺に１０体寄贈
岐阜市敷島町の木彫作家樋口勝彦さん（７６）、美智子さん（７５）夫妻が今月、二人で作った木彫仏像計十体...