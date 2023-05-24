本文へ移動

県岐阜商の決勝戦、雨天で２４日に順延　春季東海高校野球

2023年5月24日 05時05分 (5月24日 11時10分更新)
　第七十回春季東海地区高校野球大会（中日新聞社後援）は二十三日、雨天によるグラウンド不良のため、静岡市の草薙球場で午後零時半から予定されていた決勝戦が、二十四日に順延となった。会場と時刻に変更はない。
　決勝では、県大会を制した県岐阜商が、県勢十一年ぶりの優勝を目指し、初優勝がかかる加藤学園（静岡１位）と対戦する。　（酒井貴之）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

岐阜の新着

記事一覧