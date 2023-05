CDデビュー5周年記念日に2人体制を始動したKing & Prince(左から)高橋海人、永瀬廉

22日をもって5人体制を終了し、きょう23日のCDデビュー5周年記念日から永瀬廉、高橋海人(※高=はしごだか)の2人体制を始動させたKing & Princeが、6月21日に13枚目シングル「なにもの」をリリースすることが明らかになった。午後7時よりYouTube、インスタグラム、ツイッター、TikTokで行われた同時生配信で発表された。7月2日にはキンプリ初となるファンミーティングを東京・有明アリーナで開催することも決定した。

新体制第1弾シングルのテーマは『気負わず、今を楽しむこと』。“日常にある小さな幸せの積み重ねで、日々が彩り豊かになっていく”という、今のKing & Princeの等身大を歌った飾らない応援歌となっている。

これまでも作品ごとにメンバー間で議論を重ねながら制作し、届けてきたKing & Princeは、2人体制になってもその方針は変わらず。永瀬と高橋が話し合いを深め、より進化した世界観を織りなす。

カップリングには「Magic of Love」「Kiss & Kill」「アシタノカタチ」「名もなきエキストラ」に加え、高橋海人が作詞作曲を手がけた「話をしようよ」の新曲5曲がそれぞれの形態に収録される。

初回限定盤Aの特典DVDには、表題曲「なにもの」のミュージックビデオやLip Sync ver.に加え、Music Video Shooting Behind the sceneを収録。初回限定盤BにはMaking of Single「なにもの」Jackets & Dance、「様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジ」といった映像が盛り込まれる。Dear Tiara盤には、「King & Princeのサウナで身も心もさらけ出せ!本音トーク」といったファンクラブ盤ならではの映像が収められる。

7月2日には、King & Prince初のファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」を有明アリーナで昼夜2回開催。Dear Tiara盤購入者のみ申し込みが可能となっている。シングルの予約はきょう23日午後7時30分にスタートした。

■King & Princeファンミーティング『King & Princeとうちあわせ』

開催日:7月2日(日)

時間:午後1時開演/午後5時30分開演

会場:東京・有明アリーナ

チケット料金:3000円(税込)

※Dear Tiara盤購入者のみ応募可能。購入枚数に関わらず、応募は1人1回1枚のみ

