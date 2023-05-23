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ビシエドが「5番・一塁」で昇格即スタメン　先発は3勝目を目指す福谷浩司【中日】

2023年5月23日 17時45分

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立浪監督が見つめる中、フリー打撃するビシエド

立浪監督が見つめる中、フリー打撃するビシエド

◇２３日　広島―中日（マツダ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は昇格したばかりのダヤン・ビシエド内野手が「５番・一塁」で５月９日広島戦（岐阜）以来のスタメン。先発・福谷浩司投手は今季広島戦に２試合登板し、防御率１・８６と好相性。２日の阪神戦（甲子園）以来となる３勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・福永
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・福谷
【広島】
１番・二・菊池
２番・左・西川
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・捕・坂倉
６番・三・林
７番・右・中村貴
８番・遊・矢野
９番・投・大瀬良
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