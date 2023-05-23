ビシエドが「5番・一塁」で昇格即スタメン 先発は3勝目を目指す福谷浩司【中日】
2023年5月23日 17時45分
◇２３日 広島―中日（マツダ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は昇格したばかりのダヤン・ビシエド内野手が「５番・一塁」で５月９日広島戦（岐阜）以来のスタメン。先発・福谷浩司投手は今季広島戦に２試合登板し、防御率１・８６と好相性。２日の阪神戦（甲子園）以来となる３勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・福永
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・福谷
【広島】
１番・二・菊池
２番・左・西川
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・捕・坂倉
６番・三・林
７番・右・中村貴
８番・遊・矢野
９番・投・大瀬良
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・福永
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・福谷
【広島】
１番・二・菊池
２番・左・西川
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・捕・坂倉
６番・三・林
７番・右・中村貴
８番・遊・矢野
９番・投・大瀬良
【あわせて読みたい】
◆ブライト健太が本塁打含む3安打2打点と1軍再昇格へ好アピール【中日2軍】
◆ブライト健太が4号ソロアーチ ソフトB・田上から貴重な追加点【中日2軍】
◆立浪監督、許すな先制点！奪え先制点！先発投手陣とビシエドの奮起に期待【中日】
◆ブライト健太が本塁打含む3安打2打点と1軍再昇格へ好アピール【中日2軍】
◆ブライト健太が4号ソロアーチ ソフトB・田上から貴重な追加点【中日2軍】
◆立浪監督、許すな先制点！奪え先制点！先発投手陣とビシエドの奮起に期待【中日】
おすすめ情報