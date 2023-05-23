◇２３日 広島―中日（マツダ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は昇格したばかりのダヤン・ビシエド内野手が「５番・一塁」で５月９日広島戦（岐阜）以来のスタメン。先発・福谷浩司投手は今季広島戦に２試合登板し、防御率１・８６と好相性。２日の阪神戦（甲子園）以来となる３勝目を目指す。

【中日】

１番・中・岡林

２番・二・福永

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・ビシエド

６番・左・大島

７番・捕・木下

８番・遊・村松

９番・投・福谷

【広島】

１番・二・菊池

２番・左・西川

３番・中・秋山

４番・一・マクブルーム

５番・捕・坂倉

６番・三・林

７番・右・中村貴

８番・遊・矢野

９番・投・大瀬良