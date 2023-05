TOMORROW X TOGETHER日本2ndアルバム『SWEET』通常盤ジャケット写真(P)&(C) BIGHIT MUSIC

韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの日本2ndアルバム『SWEET』(7月5日発売)の日本2ndアルバム『SWEET』のジャケット写真6種が一挙公開された。

本作は、初回限定盤A(CD+フォトブック48P)、初回限定盤B(CD+DVD)、通常盤(CD+リリックブック 24P)、Weverse Shop JAPAN限定盤(CD+フォトブック56P/Both Concepts)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD+リリックブック24P)、セブンネット限定盤(CD+リリックブック16P)の全6形態。

ジャケット写真には、コンセプト「Desire」「Surrender」の写真や、今作のために作られたロゴを使用して制作された。

今作には、韓国で初動「ダブルミリオンセラー」達成した5thミニアルバム『The Name Chapter: TEMPTATION』リードトラック「Sugar Rush Ride」の日本語バージョンをはじめ、「0X1=LOVESONG(I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」「Ito」「君じゃない誰かの愛し方(Ring)」「Magic」「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」「ひとりの夜(Hitori no Yoru)」「MOA Diary(Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]」、さらに、日本オリジナル曲も含めた全12曲を収録予定。

