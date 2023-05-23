LIVE DVD＆Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』ジャケット写真

人気グループ・Snow ManのライブDVD／Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』が7月5日に発売されることが決定し、ジャケット写真も公開となった。

昨年行われた本ツアーは、2ndアルバム『Snow Labo. S2』を引っさげたアリーナツアーで、全国8都市35公演が行われた。Snow Manの「Labo.」（=研究所）で繰り広げられる、メンバー自らが試行錯誤したさまざまなライブ演出とパフォーマンスを堪能できる映像作品となっている。

初回盤と通常盤には、それぞれに異なる特典映像を収録。初回盤の特典映像には、各公演のMCをダイジェストで振り返る『MCダイジェスト集』、都市ごとに曲を変えて披露した『都市限定曲』（7曲）、9人それぞれの名場面と「キッタキッテナイ」や「君彼シリーズメドレー」のセリフパートを集めた『Labo.いいとこセレクション』、ツアーの準備から最終公演までの9人の姿に密着した『The Documentary of Labo.』が盛り込まれる。

通常盤には、５曲の『マルチアングル映像』と、メンバーと一緒にライブを振り返る『LIVEビジュアルコメンタリー（メンバーセレクト曲）』、さらにツアーの初日と最終日のダイジェスト映像が収められる。

なお、Snow Manは今月26日の大阪・京セラドーム大阪を皮切りに、全国4大ドームツアー『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』をスタートさせる。

■ライブDVD／Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』収録内容

▼LIVE本編

Opening

ブラザービート

REFRESH

Grandeur

Wonderful! × Surprise!

Snow World

JUICY

ミッドナイト・トレンディ

君の彼氏になりたい。

僕の彼女になってよ。

僕に大切にされてね。

Toxic Girl

HYPNOSIS

BOOM BOOM LIGHT

Brand New Smile

ファンターナモーレ

HELLO HELLO

MC

Happy Birthday

This is LOVE

ボクとキミと

Secret Touch

キッタキッテナイ

Color me live…

ガラライキュ！

My Sweet Girl

Tic Tac Toe

Crazy F-R-E-S-H Beat

Movin’ up

-Encore-

ナミダの海を越えて行け

オレンジkiss

D.D.

▼特典映像（初回盤）

・MCダイジェスト集

・Labo.いいとこセレクション

〜グループ編〜

「君彼シリーズメドレー」セリフ集

「キッタキッテナイ」セリフ集

〜メンバー編〜

HIKARU IWAMOTO

TATSUYA FUKAZAWA

RAUL

SHOTA WATANABE

KOJI MUKAI

RYOHEI ABE

REN MEGURO

RYOTA MIYADATE

DAISUKE SAKUMA

・都市限定曲

（From Today / Be Proud！/ Hip bounce!! / Delicious!!! / Party! Party! Party! / TIKI TIKI / Christmas wishes）

・The Documentary of Labo.

▼特典映像（通常盤）

・マルチアングル映像（ミッドナイト・トレンディ / HYPNOSIS / ガラライキュ！ / Color me live… / Movin’ up）

・LIVEビジュアルコメンタリー（メンバーセレクト曲）

・10月1日 ツアー初日ダイジェスト映像

・12月22日 ツアー最終日ダイジェスト映像

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