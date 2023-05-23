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レーカーズは４連敗で敗退　八村は初先発で１０得点

2023年5月23日 12時46分 (5月23日 13時06分更新)
　ナゲッツ戦でシュートを放つレーカーズの八村（左から２人目）＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　ナゲッツ戦でシュートを放つレーカーズの八村（左から２人目）＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールＮＢＡは２２日、ロサンゼルスでプレーオフの西カンファレンス決勝第４戦が行われ、八村塁が所属する第７シードのレーカーズは第１シードのナゲッツに１１１―１１３で競り負け、４連敗で敗退した。
　八村は今プレーオフで初先発し、４１分５６秒プレーして１０得点、７リバウンドだった。

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