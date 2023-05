King & Prince「シンデレラガール」(ユニバーサル ミュージック/2018年5月23日発売)

King & Princeのデビューシングル「シンデレラガール」(2018年5月発売)が、週間1.8万枚を売り上げ、5月23日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で3位にランクイン。さらに「シンデレラガール」以降、2023年2月に発売した最新シングル「Life goes on / We are young」までのシングル全12作品が「週間シングルランキング」TOP100入り【※】した。

【※】King & Princeシングル作品5/29付「オリコン週間シングルランキング」/3位:17,921枚 「シンデレラガール」(デビューシングル/2018/5/23発売)※累積売上93.1万枚、27位:1,830枚 「ツキヨミ / 彩り」(11thシングル/2022/11/9発売)※累積売上118.1万枚、42位:1,132枚 「TraceTrace」(10thシングル/2022/9/14発売)※累積売上59.3万枚、44位:1,082枚 「Magic Touch / Beating Hearts」(7thシングル/2021/5/19発売)※累積売上53.7万枚、45位:1,049枚 「恋降る月夜に君想ふ」(8thシングル/2021/10/6発売)※累積売上51.7万枚、51位:940枚 「koi-wazurai」(4thシングル/2019/8/28発売)※累積売上49.3万枚、57位:735枚 「Life goes on / We are young」(12thシングル/2023/2/22発売)※累積売上108.3万枚、59位:679枚 「Mazy Night」(5thシングル/2020/6/10発売)※累積売上62.0万枚、64位:573枚 「Memorial」(2ndシングル/2018/10/10発売)※累積売上57.2万枚、72位:430枚 「君を待ってる」(3rdシングル/2019/4/3発売)※累積売上50.2万枚、79位:387枚 「Lovin’ you/踊るように人生を。」(9thシングル/2022/4/13発売)※累積売上52.6万枚、85位:310枚 「I promise」(6thシングル/2020/12/16発売)※累積売上62.9万枚

<クレジット:オリコン調べ(2023/5/29付:集計期間:2023年5月15日〜5月21日)>

