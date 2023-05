Snow Man『i DO ME』(MENT RECORDING/2023年5月17日発売)

男性9人組グループ・Snow Manの3rdアルバム『i DO ME』(アイドゥーミー)が、初週106.1万枚を売り上げ、5月23日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。2021年9月発売の1stアルバム『Snow Mania S1』、2022年9月発売の2ndアルバム『Snow Labo. S2』に続き、3作連続、通算3作目の1位となった。

初週売上は106.1万枚で、シングル作品とアルバム作品を通じて自身初【※1】となる初週ミリオンを達成。アルバム作品の初週でのミリオン達成は、2023/5/1付でのKing & Prince『Mr.5』以来で男性アーティストでは史上10組目【※2】となる。なお、初週にして、前作『Snow Labo. S2』の累積売上104.1万枚を上回る、自己最高累積売上も記録した。

また、これでアルバム作品では自身3作目のミリオン突破となり、令和初の「アルバム3作連続累積ミリオン」【※3】を達成。さらに「1stアルバムからの3作連続累積ミリオン」は、1998/4/20付でのglobe『Love again』、1998/12/28付でのSPEED『MOMENT』、2002/7/1付での宇多田ヒカル『DEEP RIVER』【※4】以来、20年11ヵ月ぶりで、史上4組目、男性アーティストでは史上初の達成となった。

本作はSnow Manの3rdアルバム。2022/7/25付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「オレンジkiss」、2023/3/27付同ランキング1位を獲得した「タペストリー / W」のシングル曲のほか、メンバー・岩本照が考案したサビ部分の手の振り付けが印象的なリード曲「あいことば」などを収録している。

なおSnow Manは、5月26日の大阪・京セラドーム公演から、グループ初のドームツアー『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』(スノーマン ファーストドームツアー ニーゼロニーサン イドメ)をスタートさせる。

そのほか、最新5/29付「オリコン週間アルバムランキング」では、週間1.7万枚を売り上げ、King & Prince『Mr.5』が4位にランクイン。初登場1位を獲得した5/1付から、5週連続のTOP5入りとなった。本作の累積売上は133.9万枚。

【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースしたシングル『Imitation Rain/D.D.』は別名義作品

【※2】アルバム作品での初週ミリオンを達成した男性アーティスト(2023/5/29付現在)※達成順/1組目:B’z『IN THE LIFE』(1991/12/9付)、2組目:Mr.Children『深海』(1996/7/8付)、3組目:GLAY『REVIEW~BEST OF GLAY』(1997/10/13付)、4組目:河村隆一『Love』(1997/12/1付)、5組目: L’Arc~en~Ciel『ark』(1999/7/12付)※ラルク・アン・シエル名義作品、6組目:SMAP『Smap Vest』(2001/4/2付)、7組目:CHEMISTRY『The Way We Are』(2001/11/19付)、8組目:嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019/7/8付)、9組目:King & Prince『Mr.5』(2023/5/1付)、10組目:Snow Man『i DO ME』(2023/5/29付)

【※3】令和は「2019/5/13付」よりスタート

【※4】globeの1stアルバムから連続ミリオンを達成している3作品(ミリオン達成付日)/『globe』(1996/4/8付)、『FACES PLACES』(1997/3/24付)、『Love again』(1998/4/20付)、SPEEDの1stアルバムから連続ミリオンを達成している3作品(ミリオン達成付日)/『Starting Over』(1997/6/9付)、『RISE』(1998/5/11付)、『MOMENT』(1998/12/28付)、宇多田ヒカルの1stアルバムから連続ミリオンを達成している3作品(ミリオン達成付日)/『First Love』(1999/3/22付)、『Distance』(2001/4/9付)、『DEEP RIVER』(2002/7/1付)

<クレジット:オリコン調べ(2023/5/29付:集計期間:2023年5月15日〜5月21日)>

