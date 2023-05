世界的ダンサー/振付師のRIEHATA (C)ORICON NewS inc.

King & Princeの「ichiban」「ツキヨミ」の振付を担当した世界的ダンサー/コレオグラファーのRIEHATAが22日、自身のインスタグラムを更新し、この日をもって5人体制での活動を終えるKing & Princeとの写真とメッセージを投稿し、大きな反響を呼んでいる。

King & Princeは22日をもってメンバーの岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太が脱退し、平野と神宮寺はジャニーズ事務所も退所。岸は9月30日をもって退所する。23日のデビュー記念日からは永瀬廉、高橋海人(高=はしごだか)の2人で活動を継続する。

これまでにBTS、TWICE、NCTらの振付を手がけてきたRIEHATAは、5人体制最後の日に自身のインスタグラムを更新。英文で「One of the best boys i've ever met. I’m so honored and grateful to work with them. We all love you!!!!!(私が今まで出会った中で最高のボーイズの一つ。彼らと一緒に働くことができてとても光栄で感謝しています。みんな愛してるよ!!!)」と愛情のこもったメッセージを贈った。

メンバー5人でRIEHATAを囲む写真は、全員で変顔をしているものなど自然体のショットばかり。特に、5人体制最後のテレビ出演、パフォーマンスとなった20日放送のNHK総合『Venue101』出演時と同じ衣装の写真も投稿。この日披露した3曲のうちの1曲が「ichiban」だったことから、RIEHATAが駆けつけたものと思われる。

この熱い師弟関係にネットでは「本当にRIEHATAさんには最後まで寄り添い、見守って頂いて、感謝しかないです」「やっぱりKing & Prince×RIEHATA最高だよ」「RIEHATAさん最高の振り付け、最高の愛情、ホントにホントにありがとうございます」「RIEHATAさん、素敵な写真ありがとうございます! キンプリのダンスの凄さが広まったのはRIEHATAさんのおかげです」「いつもキンプリちゃんに寄り添ってくれて、見守ってくれてありがとうございます!!感謝でいっぱいです」と感謝と感激する声が広がっている。

関連キーワード エンタメ総合