BE:FIRSTのライブDVD/Blu-ray『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』ジャケット写真

7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTのライブDVD/Blu-ray『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』(6月28日発売)のジャケット写真と収録内容が22日、公開された。

今作は、昨年9月から今年2月にかけ開催した自身初の全国ツアー『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』(17都市 全29公演)のうち、初のアリーナ公演となった1月26・27日の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演を収録する。

リハーサルやツアーのバックステージを追ったBehind The Scenes映像に加え、ライブ本編にはメンバーの副音声が収録されることも決定。まるでBE:FIRSTのメンバーと一緒に観ているかのような、アットホームな内容となっている。さらに、BMSG MUSIC SHOP盤にはMCダイジェスト映像も収められる。

■ライブDVD/Blu-ray『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』

01. BF is…

02. Scream

03. Brave Generation

04. Be Free

05. Don’t Wake Me Up

06. Moment

07. Milli-Billi

08. Betrayal Game

09. Softly

10. Spin!

11. Move On

12. First Step

13. Kick Start

14. Shining One

15. Boom Boom Back

16. Message

17. Grateful Pain

18. Bye-Good-Bye

19. Gifted.

▼特典映像1(全品番共通)

BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 -Behind The Scenes-

※BMSG MUSIC SHOP限定盤:約90分、通常盤:約20分

▼特典映像2

Milli-Billi -7 Chasing Camera-(全品番共通)

Milli-Billi -SOTA Chasing Camera-

Milli-Billi -SHUNTO Chasing Camera-

Milli-Billi -MANATO Chasing Camera-

Milli-Billi -RYUHEI Chasing Camera-

Milli-Billi -JUNON Chasing Camera-

Milli-Billi -RYOKI Chasing Camera-

Milli-Billi -LEO Chasing Camera-

First Step -7 Chasing Camera-(BMSG MUSIC SHOP盤のみに収録)

First Step -SOTA Chasing Camera-

First Step -SHUNTO Chasing Camera-

First Step -MANATO Chasing Camera-

First Step -RYUHEI Chasing Camera-

First Step -JUNON Chasing Camera-

First Step -RYOKI Chasing Camera-

First Step -LEO Chasing Camera-

▼特典映像3(BMSG MUSIC SHOP盤のみに収録)

BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 -MC Digest-

