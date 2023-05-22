関西学生野球春季リーグ戦で優勝を決めた近大の北見投手ら

関西学生野球リーグは２２日、近大が関大に５―１で勝ち、２季ぶり通算４９度目（旧リーグを含む）の優勝を決めた。これで全日程を終了し、順位は以下のとおり。また、表彰選手も発表した。

▽１位 近大 勝ち点４（８勝４敗１分けの勝率６割６分７厘）

▽２位 関大 勝ち点４（８勝５敗１分けの勝率６割１分５厘）

▽３位 立命大 勝ち点３（７勝４敗）

▽４位 同大 勝ち点２（７勝６敗の勝率５割３分８厘）

▽５位 関学大 勝ち点２（５勝７敗の勝率４割１分７厘）

▽６位 京大 勝ち点０（１勝１０敗）

【最優秀選手】近大・坂下翔馬（４年・智弁学園）＝初

【最優秀投手】関学大・坂本安司（２年・大崎）＝初

【首位打者（打率４割６分７厘）】同大・松井涼太（４年・東邦）＝初

【ベストナイン】▽投手 関学大・坂本安司（２年・大崎）＝初▽捕手 関学大・石井雄也（４年・大阪桐蔭）＝初▽一塁手 立命大・西村唯人（４年・高知）＝２度目▽二塁手 近大・勝田成（２年・関大北陽）＝２度目▽三塁手 関大・富山雄正（３年・大阪偕星）＝初▽遊撃手 近大・坂下翔馬（４年・智弁学園）＝２度目▽外野手 同大・松井涼太（４年・東邦）＝初、立命大・竹内翔汰（３年・創志学園）＝初、近大・白石晃大（３年・近大高専）＝初