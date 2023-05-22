23日発売のストリートカルチャー誌『Ollie』VOL.257（トライアウト）では、「Street For Life. -47都道府県特集-」と題し、地元を拠点に表現を続けるアーティストやクルー、それぞれの街に根差しカルチャーを創り上げているショップなどを取り上げる。

その中でも注目は表紙に登場し、特集のトリを飾るOKINAWA RAPPERS。独学ハスラースタイルでシーンの基盤を築き上げる路地裏のヒーローことCHOUJIと、最近ではタイで開催された世界的な音楽フェス『Rolling Lound Thailand 2023』に出演するなど、全国・世界中で活躍の場を広げるクイーンことAwichによる対談を掲載する。

さらにはRITTO、唾奇、MuKuRo、CHICO CARLITO、Yo-Sea、OZworldといったラッパーそれぞれにQ＆A形式の取材を実施し、沖縄の魅力を深掘りしている。

また、B.I.G. JOE（北海道）、JNKMN（青森県）、GITANS（秋田県）、GAGLE（宮城県）、どんぐりず（群馬県）、98jams（千葉県）、Campanella（愛知県）、TEN’S UNIQUE（大阪府）、Age Factory（奈良県）、YUKSTA-ILL（三重県）、J-REXXX（岡山県）、BUPPON（山口県）といった、ラッパーを中心とした全国各地のアーティストたちも登場。地元を拠点に表現を続ける彼らのこれまでの軌跡や各エリアの音楽シーンについて紹介。JNKMNは青森のおいしい店、J-REXXXは岡山のホットな人物＆スポットをレコメンドしている。

そのほか、地元に根を張るスケートショップやレコードショップからクラブ、みかん農家にラグ工場、陶磁器ブランドまで、日本全国に広がるカルチャーを掘り下げ、コロナを経て今地方で起こっているムーブメントを紹介する。

■47都道府県特集の掲載アーティスト、スポット

【北海道・東北エリア】

B.I.G. JOE（RAPPER）／BASSLINE store&blankroom（SELECT SHOP&GALLERY）／JNKMN（RAPPER）／game clothing（SELECT SHOP）／GITANS（RAP GROUP）／解禁豪遊館（MUSIC BAR）／GAGLE（RAP GROUP）／Biscuit Records（RECORD SHOP）／Sora Aota（DIGITAL ARTIST）

【関東エリア】

どんぐりず（UNIT）／DOMITUNE（USED SHOP）／OctBaSS（CLUB）／六喩（RECORD SHOP）／ODD TAPE DUPLICATION（CASSETTE TAPE SHOP）／98jams（HIP HOP CREW）／成山画廊（ART GALLERY）／YOKOSQUAD（CREW）

【中部エリア】

Campanella（RAPPER）／Club95’（BAR）／ADOOM（SELECT SHOP）／麻中之蓬（BRAND）／819（GALLERY&BAR）／KOMITSUDESIGN（GRAPHIC DESIGNER）／大平 BIG FLAT（RECORD SHOP）／canola skateshop（canola skateshop）／大衆酒場 加賀家（SAKABA）／LOOP THRIFT STORE（SKATE&USED SHOP）／ABCD STORES / FEDUP STORE（GENERAL STORE&GARAGE SHOP）／DIZASTER（CREATIVE CREW）

【近畿エリア】

TEN’S UNIQUE（RAPPER）／Age Factory（ROCK BAND）／Banguard（RECORD SHOP）／KOREMASA MASUDA（PAINTER）／The 6 Store（SKATE SHOP）／YUKSTA-ILL（RAPPER）／Lola’s Hardware（CREW）

【中国エリア】

SUIKO（GRAFFITI ARTIST）／CAMEL CLUTCH（SKATE SHOP）／J-REXXX（REGGAE ARTIST）／VASE（SKATE SHOP）／BUPPON（RAPPER）

【四国エリア】

Tangerine（EIHIME MIKAN BRAND）／Miyoshi Rug（FACTORY）／TANGIERS CAFE（COFFEE STAND）／OKYAKU（GALLERY&SELECT SHOP）

【九州・沖縄エリア】

SPECDEE（ILLUSTRATOR）／Treasure Isle（GARAGE SHOP）／TIMELESS（CLUB）／MOBILE SPOT（SKATE SHOP）／MARUHIRO（POTTERY）／BANDIERA（SELECT SHOP ）／OLLI（SKATE SHOP）／OKINAWA RAPPERS（RITTO,CHOUJI,Awich,唾奇,MuKuRo,CHICO CARLITO,Yo-Sea,OZworld）

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