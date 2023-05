『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』(C)Universal Studios. All Rights Reserved.

最新の全国映画動員ランキングトップ10(5月19日~21日の3日間集計、興行通信社調べ)は、ヴィン・ディーゼル主演の人気カーアクション・シリーズ第10弾『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が、初日から3日間で動員64万6000人、興収9億9200万円をあげ初登場1位を獲得した。これまで日本は、全米公開後の公開となっていたが、10作目にして初めて全世界同時公開が実現した。

「トランスポーター」シリーズのルイ・ルテリエ監督が初メガホンをとり、主人公ドミニクをはじめとするなじみの顔ぶれが再集結。“ファミリー”を次々と襲う史上最狂の敵にジェイソン・モモアがふんし、オスカー女優のブリー・ラーソンも初参戦している。

3週連続1位だった『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は、週末3日間で動員50万5000人、興収7億4300万円をあげ、2位となった。累計成績は動員643万人、興収91億円を突破している。

続く3位の『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』は、週末3日間で動員25万7000人、興収3億7300万円。累計成績は動員827万人、興収117億円となった。4位の『劇場版 TOKYO MER~走る緊急救命室~』は、週末3日間で動員16万9000人、興収2億2900万円をあげ、累計成績は動員が263万人を突破、興収が35億円に迫っている。

このほか新作では、人気スマホゲームを原作としたメディアミックスプロジェクト初の劇場ライブ・アニメーション『アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』が、土日2日間の集計ながら5位にランクイン。監督は錦織博、山本健介、声の出演は小野賢章、増田俊樹、白井悠介、ほか。

6位には、韓国発のクライムサスペンスを藤井道人監督、岡田准一主演でリメイクした『最後まで行く』が初登場。陰謀に巻き込まれていく刑事と、それを追う謎の監察官が織りなす、年の瀬の4日間が描かれる。共演は綾野剛、広末涼子、磯村勇斗、ほか。

8位には、テレビ東京系列で放送中の乳幼児向け番組を映画化した『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』が初登場。監督は清水貴栄、声の出演は岩本彩楓、嶋川武秀、特別出演として玉木宏も参加している。

■全国映画動員ランキングトップ10(5月19日~21日)

1(NEW)ワイルド・スピード/ファイヤーブースト(公開週1)

2(1↓)ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー(4)

3(2↓)名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)(6)

4(3↓)劇場版 TOKYO MER~走る緊急救命室~(4)

5(NEW)劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD(1)

6(NEW)最後まで行く(1)

7(6↓)東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編-運命-(5)

8(NEW)シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド(1)

9(5↓)ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3(3)

10(4↓)劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE(2)

※11(8↓)THE FIRST SLAM DUNK(25)

関連キーワード 映画