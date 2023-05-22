ドラクエ×パ・リーグ6球団のコラボグッズ発売 モンスター絵柄のTシャツやタオルなど
2023年5月22日 15時10分 (5月22日 16時05分更新)
『ドラゴンクエストウォーク×プロ野球 パ・リーグ6球団』コラボグッズが、22日より発売された。
販売グッズは、モンスター絵柄のTシャツ、フェイスタオル、アクリルキーホルダー、トートバッグなど。
あわせてグッズ画像が公開された。
■特設サイト
https://sa-goods.shop/lp-dragonquestwalk-baseball2023/
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