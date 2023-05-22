佐々木朗希

「マイナビオールスターゲーム２０２３」（第１戦・７月１９日・バンテリンドームナゴヤ、第２戦・２０日・マツダスタジアム）の第１回中間発表が２２日、日本野球機構（ＮＰＢ）からあった。

今春のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で世界一に輝いた侍ジャパン組からは、ロッテ・佐々木朗希投手ら７人が１位につけた。

球団別で１位が最も多かったのは５人の阪神とソフトバンク。以下は３人の巨人、２人のＤｅＮＡ、日本ハム、ロッテ、オリックス、１人の広島、西武の順。最多得票はオリックス・森友哉捕手で２万６３７４票。セの１位は近本光司外野手で２万５２２７票だった。

ファン投票は６月１８日に締め切り。中間発表はこの日以降、６月１９日まで土日を除く毎日ある。ファン投票最終結果は６月２８日に発表。６月３０日に選手間投票結果、監督選抜メンバーを７月５日に発表。そして７月６日から１２日までプラスワン投票を実施、７月１４日にプラスワン投票結果が発表され、全選手が決まる。

第１回のセ・パの得票１位は以下の通り。

【セ・リーグ】

先発投手＝戸郷翔征（巨人）

中継ぎ投手＝岩崎優（阪神）

抑え投手＝大勢（巨人）

捕手＝大城卓三（巨人）

一塁手＝大山悠輔（阪神）

二塁手＝中野拓夢（阪神）

三塁手＝宮崎敏郎（ＤｅＮＡ）

遊撃手＝木浪聖也（阪神）

外野手＝近本光司（阪神）

外野手＝秋山翔吾（広島）

外野手＝佐野恵太（ＤｅＮＡ）

【パ・リーグ】

先発投手＝佐々木朗希（ロッテ）

中継ぎ投手＝山崎颯一郎（オリックス）

抑え投手＝オスナ（ソフトバンク）

捕手＝森友哉（オリックス）

一塁手＝清宮幸太郎（日本ハム）

二塁手＝外崎修汰（西武）

三塁手＝栗原陵矢（ソフトバンク）

遊撃手＝今宮健太（ソフトバンク）

外野手＝松本剛（日本ハム）

外野手＝藤原恭大（ロッテ）

外野手＝近藤健介（ソフトバンク）

ＤＨ＝柳田悠岐（ソフトバンク）