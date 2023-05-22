本文へ移動

日比野は世界１１２位　女子テニスのランキング

2023年5月22日 13時42分 (5月22日 14時05分更新)
　１０日、イタリア国際１回戦でアナ・ボグダンと対戦する日比野菜緒＝ローマ（ＡＰ＝共同）

　１０日、イタリア国際１回戦でアナ・ボグダンと対戦する日比野菜緒＝ローマ（ＡＰ＝共同）

　女子テニスの２２日付世界ランキングが発表され、日比野菜緒（ブラス）は１１８位から１１２位に上がった。妊娠で休養中の大坂なおみ（フリー）は３９８位。
　１位イガ・シフィオンテク（ポーランド）、２位のベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、３位ジェシカ・ペグラ（米国）は変わらなかった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧