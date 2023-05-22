「関ジャム」次回は常田大希特集 スタジオで椎名林檎、新井和輝、OSRINが証言 米津玄師＆Vaundyアンケートも
2023年5月22日 11時28分 (5月22日 12時06分更新)
4人組バンド・King Gnuのリーダーで、millennium paradeやクリエイティブレーベル PERIMETRONを率いる常田大希が、28日放送のテレビ朝日系『関ジャム 完全燃SHOW』（毎週日曜 後11：00）で特集されることが決定した。
前出の活動に加え、米津玄師との共作やSixTONESへの楽曲低曲、チェロ演奏など、マルチな活躍をする常田は、スタジオにも登場する。
このほか、常田をアマチュア時代から知り、millennium paradeの最新シングル「Ｗ●ＲＫ ／ ２〇４５」でコラボレーションした椎名林檎もスタジオに緊急出演。King Gnuの新井和輝（Ba）、PERIMETRONの映像ディレクター・OSRINも駆けつけ、楽曲の制作秘話やアマチュア時代のエピソードなどを語る。
常田は自身の頭の中をリスト化も。自身の作品をどのように分析しているのか注目だ。さらに、米津玄師、Vaundyもアンケートに回答。謎多き男、常田大希の意外な素顔を明かす。
■5月28日放送『関ジャム 完全燃SHOW』
出演者：関ジャニ∞
支配人：古田新太
アーティストゲスト：常田大希、椎名林檎、新井和輝（King Gnu／millennium parade）、OSRIN（PERIMETRON）
トークゲスト：高橋茂雄（サバンナ）
出演者：関ジャニ∞
支配人：古田新太
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