日本生まれの変形ロボット玩具を基にした、ハリウッド超大作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(8月4日公開)に登場するビーストウォーズたちのキャラクターポスターが解禁となった。

舞台はオプティマスプライム率いるトランスフォーマーたちが地球に来て間もない1994年。あらゆる星を丸呑みにして食べ尽くす、規格外サイズの最強・最悪の敵「ユニクロン」が地球を次の標的に動き出していた。危機に立ち向かうべく、プライムが仲間たちを集め、意図せず戦いに巻き込まれた人間のノア、エレーナや、そして地球を救う新たな希望“ビースト”たちとともに立ち上がる。

最強・最悪の敵「ユニクロン」を倒すための鍵となる、動物からトランスフォームするビースト戦士たち(マクシマル)の正体とは一体何なのか? 新たなビースト型トランスフォーマーの参戦、ハリウッドの最先端の技術を詰め込んだ大迫力のアクションシーン、キャストやストーリーも一新された本作。

今回到着したのは、今作で映画初登場となるビーストウォーズたちのキャラクターポスター。ゴリラのトランスフォーマーオプティマスプライマルは、人型にトランスフォームしてサソリ型の敵と戦う果敢な姿が捉えられている。

加えてハヤブサのトランスフォーマーエアレイザー、チーターのトランスフォーマーチータス、サイのトランスフォーマーライノックスたちのアップのビジュアルもついにはっきりと明らかになった。

エアレイザーは羽、チータスは毛並みとヒゲ、そしてライノックスは凛々しい角と、どのキャラクターも実写映画ならではの動物感あふれたワイルドなビジュアルとなっている。ポスターからでも野生の躍動が感じられる彼らのスクリーンでの活躍が楽しみだ。

(C)2023 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO.(C)2023 HASBRO

関連キーワード エンタメ総合