『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN』味の素スタジアム公演を開催したTWICE Photo by 田中聖太郎

アジア発9人組ガールズグループ・TWICEが21日、5度目となるワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’』の日本公演最終日を東京・味の素スタジアムで迎えた。エンディングでは追加公演として、12月に名古屋、福岡でドーム公演を行うことを発表し、スタジアムは大歓声に包まれた。

韓国発のガールズグループ史上初のスタジアム単独公演として、13・14日に大阪・ヤンマースタジアム長居2days、20・21日に東京・味の素スタジアム2daysの計4公演を開催。トータル22万枚のチケットに対し、応募総数は5.4倍の120万超えにのぼるプレミアムチケットとなった。

オープニング映像と共に圧倒的なオーラを放つ9人がせり上がりで登場すると、5万人を超す観衆の大歓声で味の素スタジアムを揺るがすなか、ヒット曲「SET ME FREE」「I CAN'T STOP ME」でスタート。リーダーのジヒョが「TWICE 5th WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPANへ、ようこそ!」とあいさつし、ツウィは、「ONCEこんにちは~!今日は楽しんでください」とONCE(TWICEファン)に呼びかけた。

本ツアーのセットリストでは、めったに見られないメンバー全員のソロステージも用意された。中でも、ジヒョは「Nightmare」、チェヨンはギター弾き語りで「My Guitar」と、それぞれ未発表の自作曲を披露。さらにナヨンは、昨年6月にリリースしたメンバー初のソロデビュー曲で世界的にヒットした「POP!」を歌い、会場は興奮のるつぼと化した。

初のバンド演奏で「What is Love?」や「YES or YES」などが含まれた“タイトルメドレー”や、サマーナンバー「Alcohol-Free」「Dance The Night Away」といったヒット曲も惜しみなく披露。盛大な打ち上げ花火でも沸き上がった。

アンコールでは、日本10枚目のオリジナルシングルとして今月31日にリリースする「Hare Hare」とともにメンバーがトロッコに乗って登場。スクリーンには歌詞が映し出され、超満員の観客がTWICEと共に大合唱となった。

記念撮影では、ONCEからTWICEにサプライズが贈られた。代表曲「Feel Special」の日本語バージョンを大合唱するとともに「今日も 明日も いつも サランへ(愛してる)」というメッセージが書かれたスローガンを掲げ、壮大なプレゼントにメンバーは「私も愛してる!」と大感激し、「感動的ですね」と涙を浮かべるメンバーもいた。

恒例企画のルーレットで当たった楽曲を披露するコーナーでは「Strawberry Moon」と「BDZ」の2曲をパフォーマンス。大歓声に包まれながらメンバーがステージをあとにし、終演かと思われたところで、巨大LEDに「緊急告知」の映像が流れた。

日本公演の追加公演として、12月16・17日に愛知・バンテリンドームナゴヤ、同27・28日に福岡PayPayドームの計4公演が発表となり、夜空に大歓声がこだました。

■『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN』

5月13日(土):大阪・ヤンマースタジアム長居 ★終了

5月14日(日): 大阪・ヤンマースタジアム長居 ★終了

5月20日(土): 東京・味の素スタジアム ★終了

5月21日(日): 東京・味の素スタジアム ★終了

▼追加公演

12月16日(土):愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

12月17日(日):愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

12月27日(水): 福岡・福岡PayPayドーム

12月28日(木): 福岡・福岡PayPayドーム

