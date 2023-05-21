ＤｅＮＡが追い付き、延長１２回引き分け。１―３の四回に柴田の適時打で追い上げ、七回に代打楠本が同点打。ヤクルトは０―１の四回に山田のソロ本塁打と村上の２ランで３得点と逆転したが、リードを守れず、終盤は逸機が続いた。