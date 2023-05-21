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Ｄ３―３ヤ（２１日）　ＤｅＮＡが追い付き分ける

2023年5月21日 21時23分 (5月21日 21時46分更新)
　１０回ヤクルト１死満塁、内山の左飛で、三走山田が本塁を突くがタッチアウト。捕手戸柱＝横浜

　１０回ヤクルト１死満塁、内山の左飛で、三走山田が本塁を突くがタッチアウト。捕手戸柱＝横浜

　ＤｅＮＡが追い付き、延長１２回引き分け。１―３の四回に柴田の適時打で追い上げ、七回に代打楠本が同点打。ヤクルトは０―１の四回に山田のソロ本塁打と村上の２ランで３得点と逆転したが、リードを守れず、終盤は逸機が続いた。

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