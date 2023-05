ADDICT OF THE TRIP MINDS

俳優の岡本健一が2021年12月に27年ぶりに復活させた4人組ロックバンド・ADDICT OF THE TRIP MINDS(以下、AOTM)が21日、1994年発表の1stアルバム以来、約30年ぶりとなる新作CD『PARADIGM SHIFT』をリリースした。

今作『PARADIGM SHIFT』はバンドの再結成後に制作された1枚で、新曲3曲とリミックス3曲の全6曲を収録し、きょう深夜0時からAOTMのオンラインショップで一般発売が開始された。「固定概念のシフト」を意味する作品タイトルの通り、現在世界中で起っている“破壊の連鎖”に対する岡本の怒りにも似た感情が表現され、現代に向けた強烈なメッセージに仕上がっている。

AOTMは、岡本健一(Vo&Gt)、川上シゲ(Ba)、Motm(Dr)、田中志門(Gt)の4人組。1991年、岡本とMotmが意気投合し、仲間を集めて結成。岡本が当時所属していたバンド・男闘呼組のアルバム三部作では、岡本が作詞作曲を手がけた楽曲でレコーディングにも参加した。

1993年、カルメン・マキ&OZのベーシスト・川上の正式加入によって本格的に活動開始。1994年に1stアルバム『ADDICT OF THE TRIP MINDS』をリリースしたが、翌1995年、2ndアルバム制作直前に突如解散した。その後も親交を続けていた岡本とMotmが2020年、カルメン&OZのライブで川上のプレイを見て再結成を決意。2021年、新メンバーとしてギタリスト田中志門を迎え、同年12月5日に復活ライブを開催した。

■『PARADIGM SHIFT』収録曲

01. HAPPY DAYS -paradigm shift remix-

02. 幸せな日々

03. WANNA GET CLOSER -paradigm shift remix-

04. ぬくもり求め

05. NO ONE KNOWS -paradigm shift remix-

06. 何も知らない

