【THE SECOND】囲碁将棋が準決勝進出 4組出そろう【各対戦の得点あり】
2023年5月20日 21時12分 (5月20日 22時05分更新)
“結成16年以上”の漫才師を対象にした新たなお笑い賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～』（フジテレビ系）が、20日に放送（後7：00）。準々決勝第4試合は超新塾VS囲碁将棋で、囲碁将棋276点で、255点の超新塾を破り、準決勝に勝ち上がった。これで、マシンガンズ、三四郎、ギャロップと準決勝進出4組が出そろった。
本大会ではこれまで、今年2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、スピードワゴン、三四郎、超新塾、ギャロップ、テンダラー、マシンガンズ、囲碁将棋、金属バットが勝ち上がった。
司会は東野幸治、宮司愛海アナ、リポーターは小室瑛莉子アナが担当。アンバサダーはダウンタウンの松本人志が務める。
■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSマシンガンズ
金属バット：269点（1：2人、2：27人、3：71人）
マシンガンズ：271点（1：1人、2：27人、3：72人）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSマシンガンズ
金属バット：269点（1：2人、2：27人、3：71人）
マシンガンズ：271点（1：1人、2：27人、3：72人）
第2試合：スピードワゴンVS三四郎
スピードワゴン：257点（1点：1人、2点：41人、3点：58人）
三四郎：278点（1点：4人、2点：14人、3点：82人）
スピードワゴン：257点（1点：1人、2点：41人、3点：58人）
三四郎：278点（1点：4人、2点：14人、3点：82人）
第3試合：ギャロップVSテンダラー
ギャロップ：277点（1点：0人、2点：23人、3点：77人）
テンダラー：272点（1点：1人、2点：26人、3点：73人）
ギャロップ：277点（1点：0人、2点：23人、3点：77人）
テンダラー：272点（1点：1人、2点：26人、3点：73人）
第4試合：超新塾VS囲碁将棋
超新塾：255点（1点：1人、2点：43人、3点：56人）
囲碁将棋：276点（1点：2人、2点：20人、3点：78人）
超新塾：255点（1点：1人、2点：43人、3点：56人）
囲碁将棋：276点（1点：2人、2点：20人、3点：78人）
＜準決勝＞
第1試合：マシンガンズVS三四郎
第2試合：ギャロップVS囲碁将棋
第1試合：マシンガンズVS三四郎
第2試合：ギャロップVS囲碁将棋
＜決勝＞
準決勝の勝者
準決勝の勝者
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