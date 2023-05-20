“結成16年以上”の漫才師を対象にした新たなお笑い賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～』（フジテレビ系）が、20日に放送（後7：00）。準々決勝第4試合は超新塾VS囲碁将棋で、囲碁将棋276点で、255点の超新塾を破り、準決勝に勝ち上がった。これで、マシンガンズ、三四郎、ギャロップと準決勝進出4組が出そろった。

本大会ではこれまで、今年2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、スピードワゴン、三四郎、超新塾、ギャロップ、テンダラー、マシンガンズ、囲碁将棋、金属バットが勝ち上がった。

司会は東野幸治、宮司愛海アナ、リポーターは小室瑛莉子アナが担当。アンバサダーはダウンタウンの松本人志が務める。

■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）

＜準々決勝＞

第1試合：金属バットVSマシンガンズ

金属バット：269点（1：2人、2：27人、3：71人）

マシンガンズ：271点（1：1人、2：27人、3：72人）

第2試合：スピードワゴンVS三四郎

スピードワゴン：257点（1点：1人、2点：41人、3点：58人）

三四郎：278点（1点：4人、2点：14人、3点：82人）

第3試合：ギャロップVSテンダラー

ギャロップ：277点（1点：0人、2点：23人、3点：77人）

テンダラー：272点（1点：1人、2点：26人、3点：73人）

第4試合：超新塾VS囲碁将棋

超新塾：255点（1点：1人、2点：43人、3点：56人）

囲碁将棋：276点（1点：2人、2点：20人、3点：78人）

＜準決勝＞

第1試合：マシンガンズVS三四郎

第2試合：ギャロップVS囲碁将棋

＜決勝＞

準決勝の勝者

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