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巨６―２中（２０日）　巨人、今季初の４連勝

2023年5月20日 17時44分 (5月20日 18時18分更新)
　５回、満塁本塁打を放ち、ベンチに向かってポーズをとる巨人・大城卓＝東京ドーム

　５回、満塁本塁打を放ち、ベンチに向かってポーズをとる巨人・大城卓＝東京ドーム

　巨人が今季初の４連勝で勝率５割とした。二回に失策絡みの遊ゴロの間に先制、三回は岡本和の適時打で加点。五回に大城卓の満塁本塁打で突き放した。中日は６連敗。小笠原が５回６失点と崩れ、得点は石川昂の２ランのみだった。

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