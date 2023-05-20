巨人が今季初の４連勝で勝率５割とした。二回に失策絡みの遊ゴロの間に先制、三回は岡本和の適時打で加点。五回に大城卓の満塁本塁打で突き放した。中日は６連敗。小笠原が５回６失点と崩れ、得点は石川昂の２ランのみだった。