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２番にルーキー村松開人を初抜てき　大島洋平は6番に　先発は小笠原慎之介【中日スタメン】

2023年5月20日 13時25分

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中日・村松

中日・村松

◇２０日　巨人―中日（東京ドーム）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。５連敗中の中日は再び打線を組み替えた。２番にルーキーの村松を初めて抜てき。大島は６番となった。先発は小笠原慎之介投手。チームの勝ち頭に連敗ストップを託す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・福永
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
【巨人】
１番・二・吉川尚
２番・中・丸
３番・遊・坂本
４番・一・岡本和
５番・捕・大城
６番・右・秋広
７番・左・ウォーカー
８番・三・門脇
９番・投・グリフィン
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