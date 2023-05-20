２番にルーキー村松開人を初抜てき 大島洋平は6番に 先発は小笠原慎之介【中日スタメン】
2023年5月20日 13時25分
◇２０日 巨人―中日（東京ドーム）
両軍のスターティングメンバーが発表された。５連敗中の中日は再び打線を組み替えた。２番にルーキーの村松を初めて抜てき。大島は６番となった。先発は小笠原慎之介投手。チームの勝ち頭に連敗ストップを託す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・福永
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・福永
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
【巨人】
１番・二・吉川尚
２番・中・丸
３番・遊・坂本
４番・一・岡本和
５番・捕・大城
６番・右・秋広
７番・左・ウォーカー
８番・三・門脇
９番・投・グリフィン
１番・二・吉川尚
２番・中・丸
３番・遊・坂本
４番・一・岡本和
５番・捕・大城
６番・右・秋広
７番・左・ウォーカー
８番・三・門脇
９番・投・グリフィン
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