◇２０日 巨人―中日（東京ドーム）

両軍のスターティングメンバーが発表された。５連敗中の中日は再び打線を組み替えた。２番にルーキーの村松を初めて抜てき。大島は６番となった。先発は小笠原慎之介投手。チームの勝ち頭に連敗ストップを託す。

【中日】

１番・中・岡林

２番・二・村松

３番・右・細川

４番・一・石川昂

５番・三・福永

６番・左・大島

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・小笠原

【巨人】

１番・二・吉川尚

２番・中・丸

３番・遊・坂本

４番・一・岡本和

５番・捕・大城

６番・右・秋広

７番・左・ウォーカー

８番・三・門脇

９番・投・グリフィン