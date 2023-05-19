『Mステ』次回はHey! Say! JUMP、IVEら6組 歌唱曲も発表
2023年5月19日 22時30分 (5月19日 23時05分更新)
テレビ朝日系の音楽番組『ミュージックステーション』の次回26日放送（後9：00）の出演アーティスト6組と歌唱曲が19日、番組内および公式サイトで発表された。
Hey! Say! JUMPはメンバーの山田涼介主演ドラマ『王様に捧ぐ薬指』主題歌「DEAR MY LOVER」をテレビ初披露。IVEは初の日本オリジナル曲「WAVE」をパフォーマンスする。ラインナップは以下のとおり。
■『ミュージックステーション』出演者・歌唱曲
IVE「WAVE」
sumika「Starting Over」
Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER」
マカロニえんぴつ「愛の波」
優里「アストロノーツ」
WANDS「愛を語るより口づけをかわそう」
※50音順
IVE「WAVE」
sumika「Starting Over」
Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER」
マカロニえんぴつ「愛の波」
優里「アストロノーツ」
WANDS「愛を語るより口づけをかわそう」
※50音順
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