ドラマ『弁護士ソドム』主題歌をリリースするBLUE ENCOUNT

4人組ロックバンド・BLUE ENCOUNTが19日、福士蒼汰が主演を務めるテレビ東京ドラマ8『弁護士ソドム』(毎週金曜 後8:00)の主題歌「有罪布告」を6月7日にCDリリースすると発表した。

同曲は、田邊駿一(Vo&Gt)がドラマの脚本を読み込み、その世界観に寄り添いながら書き下ろされた。力強いビートの中に優しさと強さを感じるメロディーに、「何が表で何が裏か?」というドラマの作中で問いかけられる言葉とリンクする歌詞が乗る楽曲となっている。

本作は初回生産限定盤と通常盤の2形態。両形態共通で収録されるカップリング楽曲「DESTINY」は、3月31日に先行配信シングルとしてリリースされた1曲で、『映画刀剣乱舞-黎明-』の主題歌に起用されている。初回生産限定盤には、今年2月に武道館で行われた対バンイベント『ONAKAMA 2023』のライブ音源9曲を収録したCDも同梱する。

■田邊駿一(Vo&Gt)コメント

「正しいと思ってやった行為、時にそれは誰かにとっての「悪」という存在になるときがあります。いつだって悪と善は表裏一体。だからといって何もしないのではなく、いっそのこと真っ黒も真っ白もすべて抱きしめて自分の思うゴールに向かって突き進めば良い。そんな想いを込めました。正義が多様化するこの時代に戦い続けるあなたへの主題歌です」

■ニューシングル「有罪布告」収録曲

▼CD(通常盤・初回生産限定盤共通)

01. 有罪布告

02. DESTINY

▼CD2(初回生産限定盤のみ)

『ONAKAMA 2023」2023.02.10 at 日本武道館』

01. 1%

02. HAPPY ENDING STORY

03. NEVER ENDING STORY

04. KICK ASS

05. LIVER

06. VS

07. バッドパラドックス

08. PLACE

09. 灯せ

■BLUE ENCOUNTプロフィール

2004年に結成された、熊本発の4人組ロックバンド。

メンバーは、田邊駿一(Vo&Gt)、江口雄也(Gt)、辻村勇太(Ba)、高村佳秀(Dr)。

2014年のメジャーデビュー以降、メッセージ性の高い歌詞と熱いバンドサウンドが話題となり、ドラマやアニメ、映画、CMなど数々のタイアップ楽曲を担当。アニメ『銀魂』『僕のヒーローアカデミア』『BANANA FISH』などのアニメ主題歌のみならず、ドラマ主題歌なども数多く手がける。

2023年3月から辻村が活動拠点をアメリカへ移し、日米2拠点でのバンド活動がスタートしている。

