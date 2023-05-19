（上段）オードリー（下段）ナインティナイン （C）ORICON NewS inc.

ニッポン放送は25日、4月17日から23日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポン』（月～土平均）が全局中で首位を獲得したことを発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。

『オードリーANN』が41回連続、『ナインティナインANN』が13回連続で首位を獲得した（『オードリーANN』は出演時通算。放送休止、特番となった2019年10月と2022年2月、12月調査は含まず）。

■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）

・「オールナイトニッポン」（毎週月曜～土曜深夜1時～3時月～土週6曜日平均）

・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時～3時）

・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時～3時）

・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時～3時）

・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜夜11時30分～深夜1時）

・「EXITのオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週金曜深夜0時～深夜1時）

・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜深夜3時～4時30分）

・「ロングコートダディのオールナイトニッポン0（ZERO）」（4月22日 深夜3時～4時50分）

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