オードリーANN、V41達成 ナイナイANNはV13 ANNも好調【一覧あり】
2023年5月19日 16時08分 (5月19日 17時06分更新)
ニッポン放送は25日、4月17日から23日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポン』（月～土平均）が全局中で首位を獲得したことを発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。
『オードリーANN』が41回連続、『ナインティナインANN』が13回連続で首位を獲得した（『オードリーANN』は出演時通算。放送休止、特番となった2019年10月と2022年2月、12月調査は含まず）。
■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜～土曜深夜1時～3時月～土週6曜日平均）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時～3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時～3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時～3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜夜11時30分～深夜1時）
・「EXITのオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週金曜深夜0時～深夜1時）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜深夜3時～4時30分）
・「ロングコートダディのオールナイトニッポン0（ZERO）」（4月22日 深夜3時～4時50分）
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜～土曜深夜1時～3時月～土週6曜日平均）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時～3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時～3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時～3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜夜11時30分～深夜1時）
・「EXITのオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週金曜深夜0時～深夜1時）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜深夜3時～4時30分）
・「ロングコートダディのオールナイトニッポン0（ZERO）」（4月22日 深夜3時～4時50分）
【写真】シュールすぎる！自由に寝転ぶ春日俊彰を見守る若林正恭
【ANN55周年連載Vol.3】三四郎×金子司D鼎談（前編） フランス映画長尺トークから結婚発表まで…名場面を振り返る
【写真】オードリー春日、“結婚式”での腕組み2ショット
【写真】怖いもの見たさで… 春日のセーラー服姿からブリーフ
【写真あり】春日＆クミさん夫妻と若林“トゥース”な3ショット
【ANN55周年連載Vol.3】三四郎×金子司D鼎談（前編） フランス映画長尺トークから結婚発表まで…名場面を振り返る
【写真】オードリー春日、“結婚式”での腕組み2ショット
【写真】怖いもの見たさで… 春日のセーラー服姿からブリーフ
【写真あり】春日＆クミさん夫妻と若林“トゥース”な3ショット
おすすめ情報