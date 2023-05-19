TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で単独首位 7期連続首位の快挙【一覧あり】
2023年5月19日 13時42分 (5月19日 15時06分更新)
TOKYO FMは19日、4月17日から23日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で単独首位を獲得したと発表した。昨年の4月・6月・8月・10月・12月、今年2月に続いて7期連続という結果となった。
コアターゲットである【男女18～49才】でも単独トップに。さらに、【男性10代】、【男女30代】、【男女40代】、【男女50代】の各齢区分のほか、【F1】・【M2F2】でもトップを獲得した（※単独・同率首位含む）。
平日番組の「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL-TIME BEST」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「Roomie Roomie!」、「SCHOOL OF LOCK!」、土曜番組の「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「リリー・フランキー スナックラジオ」、「Wonderful Journey～土曜日のエウレカ（麒麟・川島明）」、日曜番組の「木村拓哉 Flow」、「いいこと、聴いた（秋元康）」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」、「あ、安部礼司」などが高スコアとなった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
『ONE MORNING』（月～金 前6：00）
【男性18～49才】【男性20～34才】【男性30代】【男性40代】【M2】
『ONE MORNING』（月～金 前6：00）
【男性18～49才】【男性20～34才】【男性30代】【男性40代】【M2】
『Blue Ocean』（月～金 前9：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
『ディアフレンズ』（月～木 前11：00）
【男性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
【男性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 前11：30）
【男性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
【男性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 後1：00）
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
『THE TRAD』（月～木 後3：00）
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
『Skyrocket Company』（月～木 後5：00）
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
『Roomie Roomie!』（月～木 後8：00）
【女性30代】【F2】【女性50代】
【女性30代】【F2】【女性50代】
『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 後10：00）
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【女性10代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【男性50代】
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【女性10代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【男性50代】
『JET STREAM』（月～金 深0：00）
【女性18～49才】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】
【女性18～49才】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】
『JUMP UP MELODIES』(金 13:00-14:55)
【男性18～49才】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
【男性18～49才】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)
【男性18～49才】【女性20代】【男性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
【男性18～49才】【女性20代】【男性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
■土日主要番組首位獲得区分
『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 後1：00）
【男性18～49才】【男性10代】【男性20代】【M2】【F2】【男性50代】
【男性18～49才】【男性10代】【男性20代】【M2】【F2】【男性50代】
『福山雅治 福のラジオ』（毎週土曜 後2：00）
【男性18～49才】【男性10代】【女性10代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
【男性18～49才】【男性10代】【女性10代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（毎週土曜 後4：00）
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性10代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性10代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 後5：00）
【男性18～49才】【男性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
【男性18～49才】【男性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
『木村拓哉Flow』（毎週日曜 前11:30）
【F1】【女性20代】【男性30代】
【F1】【女性20代】【男性30代】
『いいこと、聴いた』（毎週日曜 後1:00）
【女性18～49才】【F1】【女性20代】【女性30代】
【女性18～49才】【F1】【女性20代】【女性30代】
『山下達郎のサンデー・ソングブック』（毎週日曜 後2：00）
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 後5：00）
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
【男女18～49才】【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
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