ELLEGARDEN

4人組ロックバンド・ELLENGARDENが19日、東京・イケシブ(IKEBE SHIBUYA)で特別展示イベント『ELLEGARDEN Special Exhibition』を開催すると発表した。開催期間は、あす20日から6月4日。

同バンドは16年ぶりとなるニューアルバム『The End of Yesterday』を引っ提げ、全国のライブハウスを転戦するリリースツアーを展開。7月からは『Get it Get it Go!SUMMER PARTY 2023』と題した全国5公演の大型ワンマンツアーも開催する。

『ELLEGARDEN Special Exhibition』は、この新たなツアーの開催を記念して行われる特別展。メンバー4人が2002~2006年頃の活動初期に使用していた楽器機材の展示や、メンバーのインタビュー映像、ミュージックビデオ、ツアーのティザー映像などが放映される。

本展は、同ショップのオープニングイベントとして2021年3月に開催され、今回が2度目となる。

■『ELLEGARDEN Special Exhibition』日程

会期:5月20日(土)〜6月4日(日) 11:00~20:00

会場:イケシブ(IKEBE SHIBUYA)1階SHOWCASE

料金:無料(予約不要)

■『Get it Get it Go!SUMMER PARTY 2023』日程

7月8日(土) 北海道・北海きたえーる

7月15日(土) 熊本・グランメッセ熊本 OPEN17:30/START18:30

8月8日(火) 愛知・日本ガイシホール OPEN18:00/START19:00

8月12日(土) 大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場

8月17日(木) 千葉・ZOZOマリンスタジアム

関連キーワード 音楽