英ロックバンド・blur(ブラー)が、約8年ぶりとなる新作アルバム『The Ballad of Darren/ザ・バラード・オブ・ダーレン』を7月21日にリリースすることを発表した。アルバム収録曲の新曲「The Narcissist/ザ・ナルシスト」が、きょう19日に配信リリースされ、YouTubeでは同曲のビジュアライザーも公開された。

8年ぶりの新アルバムについてメンバーは「じわじわと響くレコードになっているぜ。今の自分たちが反映され、書かれているレコードだ」(Vo/デーモン・アルバーン)、「年を重ねてより狂ってくると、正しい気持ちや意味合いがプレイする音に反映されていることが重要になってくる。一発のリフだけでは表現できないこともある」(Gt/グレアム・コクソン)、「長い関係を維持するにはお互いサプライズすることが重要だ。どんな関係でもそうだと思う」(Ba/アレックス・ジェームス)、「このメンバーだと自然と音楽を作れる。新しいレコードを作る度に新しい発見があり、バンドとしても成長している。これは当たり前のことではない」(Dr/デイヴ・ロウントゥリー)とコメントしている。

今作は、James Ford(Arctic Monkeys、Foals、Gorillaz、Depeche Modeなどを手がける)がプロデュース、アルバムのアートワークはUK出身のフォトグラファーMartin Parrが担当する。ワーナーミュージック・ストアでは、今作の限定アナログ盤やカセットの予約受付を開始した。

本作を携え、8月には『SUMMER SONIC 2023』にヘッドライナーとして来日。サマソニ出演は2003年以来、20年ぶりとなる。

■『The Ballad of Darren』収録曲

01. The Ballad

02. St Charles Square

03. Barbaric

04. Russian Strings

05. The Everglades (For Leonard)

06. The Narcissist

07. Goodbye Albert

08. Far Away Island

09. Avalon

10. The Heights

