速報
記者会見する石川県の馳浩知事＝１８日午後、石川県庁
関連キーワード
２１日に日韓首脳会談 広島サミットに合わせ
【ソウル共同】韓国大統領府は１８日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）に招待され訪日する尹錫悦大...
5月18日
立民、性加害で法改正要請 自民幹部「趣旨は良いのでは」
立憲民主党の安住淳国対委員長は１８日、自民党の高木毅国対委員長と国会内で会談し、虐待の行為者を保護者...
梅村議員を法務委委員から更迭 本人は「発言撤回しない」
日本維新の会の藤田文武幹事長は１８日、施設収容中だったスリランカ人女性死亡問題を巡り、同党の梅村みず...
負傷兵２人来月受け入れ 防衛相、ウクライナ大使に
浜田靖一防衛相は１８日、ウクライナのコルスンスキー駐日大使と防衛省で会談し、ウクライナ軍の負傷兵２人...
「現場主義、声を聞く」 後藤田徳島知事が就任会見
徳島県の後藤田正純知事（５３）は１８日、就任記者会見に臨んだ。「現場主義で、現場の声を聞きたい」と県...
防衛財源法、２３日衆院通過へ 財務相不信任案は否決
衆院は１８日の本会議で、防衛費増額の財源確保特別措置法案を巡り立憲民主党が提出していた鈴木俊一財務相...