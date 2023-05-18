◇１８日 中日―阪神（バンテリン）

両軍のスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日はこの日も岡林、石川昂、細川の平均年齢２２歳のクリーンアップで挑む。先発の柳裕也投手は今季７度目の登板で初めてとなる加藤匠とのバッテリーで、待望の初勝利を目指す。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・左・ノイジー

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・右・ミエセス

７番・捕・坂本

８番・遊・木浪

９番・投・伊藤将

【中日】

１番・左・大島

２番・三・福永

３番・中・岡林

４番・一・石川昂

５番・右・細川

６番・二・村松

７番・捕・加藤匠

８番・遊・龍空

９番・投・柳