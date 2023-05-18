この日も岡林、石川昂、細川の平均年齢22歳クリーンアップ 先発の柳裕也は初勝利目指す【中日スタメン】
2023年5月18日 17時27分
◇１８日 中日―阪神（バンテリン）
両軍のスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日はこの日も岡林、石川昂、細川の平均年齢２２歳のクリーンアップで挑む。先発の柳裕也投手は今季７度目の登板で初めてとなる加藤匠とのバッテリーで、待望の初勝利を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・ミエセス
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・伊藤将
【中日】
１番・左・大島
２番・三・福永
３番・中・岡林
４番・一・石川昂
５番・右・細川
６番・二・村松
７番・捕・加藤匠
８番・遊・龍空
９番・投・柳
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・ミエセス
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・伊藤将
【中日】
１番・左・大島
２番・三・福永
３番・中・岡林
４番・一・石川昂
５番・右・細川
６番・二・村松
７番・捕・加藤匠
８番・遊・龍空
９番・投・柳
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