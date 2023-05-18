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この日も岡林、石川昂、細川の平均年齢22歳クリーンアップ　先発の柳裕也は初勝利目指す【中日スタメン】

2023年5月18日 17時27分

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立浪監督（左）のアドバイスを聞く福永

立浪監督（左）のアドバイスを聞く福永

◇１８日　中日―阪神（バンテリン）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日はこの日も岡林、石川昂、細川の平均年齢２２歳のクリーンアップで挑む。先発の柳裕也投手は今季７度目の登板で初めてとなる加藤匠とのバッテリーで、待望の初勝利を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・ミエセス
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・伊藤将
【中日】
１番・左・大島
２番・三・福永
３番・中・岡林
４番・一・石川昂
５番・右・細川
６番・二・村松
７番・捕・加藤匠
８番・遊・龍空
９番・投・柳

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