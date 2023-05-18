夏の新幹線旅行が5日間限定スペシャル価格 『5daysSALE』開催を発表
2023年5月18日 12時06分 (5月18日 14時05分更新)
ジェイアール東海ツアーズは18日、昨年好評だった「東海道新幹線を利用したパッケージ旅行プランを5日間限定のスペシャル価格」で提供する『5days SALE』を実施することを発表した。今年は開催期間を2期に分けて案内する。
セール期間は、第1弾が5月25日正午から5月29日午後5時。第2弾は、6月1日正午から6月5日午後5時。対象方面は、第1弾が、京都・大阪・ユニバーサルシティエリア。第2弾が、東京・舞浜／新浦安・名古屋・広島・博多エリアとなる。
なお、対象出発日は、7月1日から9月30日帰着まで（施設により一部除外日があります。お盆期間の設定はございません）。詳細は、特設サイトにて掲載。
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