ビックリマンチョコ『悪魔VS天使』 正統派シリーズ待望の続編が2年ぶりに登場
2023年5月18日 11時37分 (5月18日 13時05分更新)
ロッテは、5月23日に『ビックリマンチョコ＜悪魔VS天使 第36弾＞』を発売する。2018年当時、16年ぶりに復活した「悪魔VS天使」シリーズが非常に話題となって以降、19年の34弾、21年の35弾の発売を経て、ついに待望の36弾が登場する。
シールは上質感のあるエンボスメタルシール全33種、ビックリマンイラストレーターが全て新規で描き下ろした。“悪魔VS天使 第36弾”は、23日より東京圏・関東信越・中部・近畿先行で発売する。
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