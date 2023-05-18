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プロ野球西鉄の黄金期を支えた中西太さん死去

2023年5月18日 12時20分 (5月18日 12時32分更新)
中西太さん=甲子園球場で

中西太さん=甲子園球場で

　プロ野球西鉄（現西武）の黄金期を強打者として支え、指導者でも活躍した中西太さんが１１日に死去したことが１８日、分かった。９０歳だった。

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