アイドルグループ・乃木坂46が17日、東京ドームで『齋藤飛鳥卒業コンサート』2daysの初日DAY1を開催した。昨年末の『NHK紅白歌合戦』をもってグループを卒業した1期生の齋藤が、5ヶ月半越しの卒コンのステージに立ち、5万人の大歓声を浴びた。

名前にちなみ、大きな鳥の白い羽根をモチーフにしたセットを背に、1人で登場した齋藤は、割れんばかりの歓声と拍手を全身で浴びながら、花道を歩いてセンターステージへ。深々と一礼すると、自身の卒業シングル「ここにはないもの」からスタートした。

青い鳥をモチーフにしたフロートに乗って歌った「ハウス!」では、齋藤が「めちゃめちゃ楽しみにしてました~」と絶叫。「ダンケシェーン」の冒頭では久保史緒里が「飛鳥さんの温かい その背中が好きだった」と歌詞を変えて歌い、締めでは山下美月が「やっぱ飛鳥さんだな!」と叫び、ファンが「だな!」の大合唱。齋藤は「そうなん?」とおどけつつも喜んだ。

キャプテンの梅澤美波が「約5ヶ月ぶりに、飛鳥さんが乃木坂に帰ってきました。お帰りなさい!」とメンバーを代表して迎え入れると、齋藤は「ただいま!」と満面の笑み。大歓声が上がり、「すごいね、東京ドームすごい」と興奮した齋藤は「これを聞くためにこの数カ月間生きてきたので。本当にうれしいです」と喜びを爆発させた。

映像を通じて「どうやったらこの人たち(現役メンバー)の未来につながりつつ、私もいい旅立ちができるかをすり合わせるのが難しくて。卒コンなので、どうしても私がめちゃくちゃ出ているんですけど、その中でもまんべんなく、みんなしっかりと出してあげたいし、絡みたいし、ちゃんと全員と目が合うようにしたい」とこの日の趣旨を説明。「私、起きる。」「のような存在」「僕のこと、知ってる?」を、齋藤と3〜5期生を交えた編成で披露。この日限りの組み合わせに、イントロが流れるたびにどよめきが上がった。

アンコールでは、昨夏の全国ツアーでメンバーに無茶振りをしてきた“謎の”巨大魚のキャラクター、“トリンギョ”型の気球に乗った齋藤が場内を1周。間奏では「実は、トリンギョの正体は、飛鳥でしたー!」と、誰もが知っている正体を高らかに打ち明けてにんまりした。

2日目のコンサートを観られないファンのためにと初日を振り返った齋藤は、今年2月のデビュー11周年記念ライブ『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』を観て、「すごくステキだったから、みんなが未来に向かって歩き出しているのに、私の卒コンをやったら過去に立ち返らせてしまうからどうしよう」と悩んだことを打ち明けた。

しかし、スタッフやメンバーの後押しで開催を決意したことを話すと、「私への愛情を、これからはメンバーのみんなに向けてくれたらうれしいです。これからの乃木坂46をどうかよろしくお願いします」と伝えた。

そして、卒業ソロ曲「これから」を初歌唱。昨年12月に公開されたミュージックビデオの衣装に身を包んで熱唱したが、歌詞を間違えて悔しがる一幕も。それでも「緊張はちょっとしたけど、自分が想定していた何倍も何倍も楽しくて、感傷的になるというよりは、すごくハッピーなライブになりました。みんなのおかげです。ありがとうございます」と感謝しきりだった。

18日に同所で行われる『齋藤飛鳥卒業コンサート』DAY2が、乃木坂46としてのラストステージとなる。

■乃木坂46『齋藤飛鳥卒業コンサート』DAY1セットリスト

OVERTURE

01. ここにはないもの

02. ありがちな恋愛

03. 制服のマネキン

04. ハウス!

05. ダンケシェーン

06. 私、起きる。

07. のような存在

08. 僕のこと、知ってる?

09. 扇風機

10. あの日 僕は咄嗟に嘘をついた

11. Hard to say

12. Another Ghost

13. Threefold choice

14. サヨナラ Stay with me

15. 路面電車の街

16. 他の星から

17. 空扉

18. 全部 夢のまま

19. Wilderness world

20. インフルエンサー

21. 深読み

22. いつかできるから今日できる

23. あらかじめ語られるロマンス

24. ジコチューで行こう!

25. 君に叱られた

26. 裸足でSummer

27. Sing Out!

【アンコール】

トリンギョコーナー

EN1. キャラバンは眠らない

EN2. 他人のそら似

EN3. これから

EN4. 乃木坂の詩

