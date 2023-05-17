◇１７日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

中日の先発・涌井秀章投手（３６）は、６イニングを５安打３失点で降板。自己最速タイの１５２キロを計測する力投も実らず、移籍後の本拠地初勝利はお預けとなった。

序盤３イニングは、２９球で１人の走者も許さない文句なしの立ち上がり。４回２死まで１１人連続で抑える完全投球だったが、ノイジーに初安打を許すと、まさかの暗転。３連続四球で昨年９月３０日のソフトバンク戦（楽天）以来となる押し出し。思わぬ形で先制を許した。１イニング３四球は２０２１年４月３０日のロッテ戦（楽天）以来となる突然の”変調”だった。このイニングは１失点でしのいだが、５回にはノイジーに適時打を浴び、６回には木浪の犠飛で１点ずつ失った。