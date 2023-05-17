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東北新幹線運転見合わせ　架線にヘビ、一時停電

2023年5月17日 13時18分 (5月17日 13時20分更新)
　１７日午前１１時ごろ、岩手県の東北新幹線の一部区間で停電が発生した。東北新幹線は仙台（仙台市）―盛岡（盛岡市）間の上下線で運転を見合わせた。安全確認を行い、午後０時５０分ごろまでに上下線で運転を再開した。
　ＪＲ東日本によると、下り線の架線にヘビが焦げ付いた状態で見つかり、停電の原因になったとみている。

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