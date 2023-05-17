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少年監禁疑い組員ら逮捕、警視庁 歌舞伎町「トー横」で知り合い
東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角で知り合った少年（１８）を車に監禁して暴行し、母親を脅して身...
5月17日
落合監督時代のドラゴンズにそっくり 岐阜聖徳学園大野球部が新ユニホームで奮闘 発案は近藤真市監督
東海地区大学野球連盟の岐阜県リーグに所属する岐阜聖徳学園大（岐阜市）硬式野球部が昨年秋から、...
元交際相手、留守宅に侵入か 北海道、女性教諭殺害
北海道釧路町の小学校教諭小阪志保さん（３９）が自宅アパートで殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された元...
熱中症に気を付けて、東海地方で真夏日 愛知・新城では３１・９度
東海地方は１７日、高気圧に覆われて晴れ、気温が上昇した。午前１１時までの最高気温は愛知県新城...
ＪＲ新白河駅に棒状の不審物 周辺を交通規制、福島
１７日午前７時４０分ごろ、福島県西郷村のＪＲ新白河駅東口で、棒状の不審物が入り口脇に立てかけられてい...
著作物の二次利用容易に 改正法成立、付帯決議でＡＩ懸念
権利者と連絡が取れない映像や音楽などの著作物を二次利用しやすくする改正著作権法が１７日、参院本会議で...