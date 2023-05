ツアー最終日にオールナイトイベントを開催するa flood of circle

4人組ロックバンド・a flood of circleが16日、現在行っている全国ツアー『Tour 花降る空に不滅の歌を』の最終日となる東京・Zepp Shinjuku(6月16日開催)公演後に、新宿LOFTでオールナイトイベントを開催すると発表。ファンクラブでチケットの先行受付が開始された。

同バンドは2月23日の千葉・千葉LOOK公演を皮切りに、全国ツアー『Tour 花降る空に不滅の歌を』をスタートさせ、6月16日のZepp Shinjuku公演で全30公演にわたる行脚を終える。『Getting Better “AFOC THE MIX”×a flood of circle “AFTER PARTY MONSTERS”』と題された本イベントは、同ツアーの“アフターパーティー”として行われ、ファイナル終演後の23時に開演する。

イベントはDJ・片平実が主催するロックパーティー『Getting Better』との共同開催となり、片平がa flood of circleの楽曲をプレイし、バンドメンバーたちも全員参加。イベント入場時にZepp Shinjuku公演のチケットの半券を提示すれば、オリジナル特典がもらえるというスペシャル企画も実施される。

■佐々木亮介(Vo&Gt)コメント

「2年前にリリース10周年を祝い忘れちゃってたDJ・片平実によるミックスアルバム『AFOC THE MIX』を今さら祝すパーティーと、Zepp Shinjukuで開催するa flood of circleの『Tour 花降る空に不滅の歌を』ファイナル公演の打ち上げを兼ねて、同日新宿LOFTにて深夜公演『AFTER PARTY MONSTERS』決定。新宿に集うパーティーモンスターのみなさん、よろしくどうぞ」

■『Getting Better “AFOC THE MIX”×a flood of circle “AFTER PARTY MONSTERS”』日程

6月16日(金) 新宿LOFT

開場23:00/開演23:00/終演翌5:00

出演:DJ 片平実(Getting Better)、a flood of circle

※入場時IDチェックあり。18歳未満および高校在学中の人は入場不可。

※顔写真つき生年月日記載の身分証明書必須。

■全国ツアー『Tour 花降る空に不滅の歌を』日程

5月18日(木) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

5月20日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

5月21日(日) 宮城・仙台CLUB JUNK BOX

5月25日(木) 大分・大分Club SPOT

5月27日(土) 鹿児島・鹿児島SR HALL

5月28日(日) 福岡・福岡CB

5月30日(火) 広島・広島SECOND CRUTCH

6月1日(木) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

6月2日(金) 大阪・umeda TRAD

6月16日(金) 東京・Zepp Shinjuku

