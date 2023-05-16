◇１６日 中日―阪神（豊橋）

両チームのスターティングメンバーが発表された。２連敗中の中日は阪神先発・村上に４月２２日の対戦（バンテリンドームナゴヤ）で９イニングを２安打無得点に封じられた。リベンジを果たしたい。

先発は阪神戦今季２戦２勝の福谷浩司投手が３勝目を狙う。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・左・ノイジー

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・右・ミエセス

７番・捕・坂本

８番・遊・木浪

９番・投・村上

【中日】

１番・中・大島

２番・右・岡林

３番・一・細川

４番・三・石川昂

５番・左・アルモンテ

６番・二・福永

７番・捕・木下

８番・遊・村松

９番・投・福谷

