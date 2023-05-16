【中日スタメン】今季阪神戦２戦２勝の福谷浩司が先発、村上攻略し連敗脱出だ
2023年5月16日 17時23分
◇１６日 中日―阪神（豊橋）
両チームのスターティングメンバーが発表された。２連敗中の中日は阪神先発・村上に４月２２日の対戦（バンテリンドームナゴヤ）で９イニングを２安打無得点に封じられた。リベンジを果たしたい。
先発は阪神戦今季２戦２勝の福谷浩司投手が３勝目を狙う。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・ミエセス
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・左・アルモンテ
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・福谷
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・ミエセス
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・左・アルモンテ
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・福谷
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