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【中日スタメン】今季阪神戦２戦２勝の福谷浩司が先発、村上攻略し連敗脱出だ

2023年5月16日 17時23分

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先発する中日・福谷

先発する中日・福谷

◇１６日　中日―阪神（豊橋）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。２連敗中の中日は阪神先発・村上に４月２２日の対戦（バンテリンドームナゴヤ）で９イニングを２安打無得点に封じられた。リベンジを果たしたい。
　先発は阪神戦今季２戦２勝の福谷浩司投手が３勝目を狙う。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・ミエセス
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・左・アルモンテ
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・福谷

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