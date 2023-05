『PENTAGON 2023 FAN CONCERT ~UNIVERSE 君への詩~』の新ポスター

韓国の9人組グループ・PENTAGONが、5月24・25日の2日間、東京・NHKホールで開催する今年初となる日本公演『PENTAGON 2023 FAN CONCERT ~UNIVERSE 君への詩~』の新ポスターが15日、公開された。

PENTAGONは、昨年9月に日本5thミニアルバム『Feelin’ Like』をリリースし、TOKYO DOME CITY HALLで3年ぶりの来日公演『PENTAGON 2022 LIVE IN JAPAN ~Feelin’ Like~』3daysを開催。それ以来、8ヶ月ぶりとなる日本でのイベントでは、メンバーの歌声とパフォーマンスを堪能できるライブや、魅力を届けるトーク企画などが用意されている。

ポスターにはオーディション番組『BOYS PLANET』に出演し話題となったリーダーのフイの姿も。惜しくも同番組でのデビューは逃したが、最終順位13位と健闘し、お兄ちゃん的ポジションで存在感を発揮した。また、日本人メンバーのユウトは、4月よりテレビ東京で放送開始となった新音楽番組『Who is your next? THE KLOBAL STAGE』のMCを、ONFのUと共に担当している。

