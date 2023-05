BEYOOOOONDS CONCERT TOUR「NEO BEYO at BUDOOOOOKAN!!!!!!!!!!!!」の模様

ハロー!プロジェクト所属の12人組アイドルグループ・BEYOOOOONDS(ビヨーンズ)が15日、東京・日本武道館で『BEYOOOOONDS CONCERT TOUR「NEO BEYO at BUDOOOOOKAN!!!!!!!!!!!!』を開催し、メドレーを含む22曲を熱唱した。

コンサートは4月に発表された最新シングルの収録曲「求めよ…運命の旅人算」でスタート。岡村美波(18)のDJプレイやボコーダーを用いた清野桃々姫(18)のトークボックスが盛り上げた「Hey!ビヨンダ」、小林萌花(22)のピアノパフォーマンスも採り入れられた「英雄~笑って!ショパン先輩~」を続けて届けると、平井美葉(23)は約8000人の歓声に「すごい…!ちょっと圧倒されそうになります」と感動を伝え、「私たちも気合い十分なので、みなさんも全身で受け取ってください」と呼びかけた。

その後「元年(五年)バンジージャンプ」からさらにヒートアップ。息の合ったパフォーマンスで会場を盛り上げながら、高瀬くるみ(24)、小林、清野が講談師を務めた「眼鏡の男の子」など、それぞれの個性もしっかりと打ち出されていく。さらに、サヤー隊長こと江口紗耶(19)のスペシャルムービーや、カスタネットの音色で一体感を生んだ「アツイ!」「涙のカスタネット」、異国情緒あふれるサウンドで魅了した「激辛LOVE」「アラビヨーンズナイト」、食をテーマにした「ハムカツ黙示録」「Never Never know~コメ派とパン派のラブウォーズ~」など、エンターテイメント性に富んだ楽曲群でも盛り上げていった。

この日は声出しOKということで、中盤のMCではメンバーが水分補給を促し、ファンが「はーい!」と元気よく応答するという微笑ましい場面もあった。そんな“対話”を楽しみながら、「恋愛奉行」から後半戦がスタート。アッパーな「虎視タンタ・ターン」や「ニッポンノD・N・A!」、今月2日に開催された「パシフィックフィルハーモニアポップス東京」とのコラボコンサート『BEYOOOOOPHONIC(ビヨフォニック)』で初披露された新曲「恋する銀河」などをパフォーマンスし、最新シングル収録曲の1つ「夢さえ描けない夜空には」で本編を締めくくった。

■コロナ禍を経て、初めて耳にした“武道館での歓声”に感動

アンコールでは、一岡伶奈(24)が「終わりたくない…できれば最初からもう一度観たい。そんな無茶な願望を抱いている方、どのくらいいらっしゃいますか?」と問いかけ、本編で披露した20曲をダイジェストで一気に振り返るスペシャルメドレーを披露。その後12人は、それぞれの言葉でファンに感謝を伝えた。

清野はファンの歓声に「やばい!みんながしゃべってる!」と目をうるませながら、「BEYOOOOONDSは夢が叶う場所。日本武道館でトークボックスができてうれしかったです」と喜び、「こんなに優しいみんなだから守ってあげたいと思う。本当にみなさん大好きです」とストレートに伝えた。

岡村は、歓声やフルキャパシティーでの開催について「みんなが3年間我慢して、パワーをため続けてくれたおかげで、こんなに大きな感動が生まれたんだと思う」と改めて感謝し、「みんなで言いましょう?」と語りかけながらファンとともに「やったー!!」と喜びを爆発させた。

江口は「結成してからきょうまで、割合的には声が出せない期間が長かった」と振り返りながら「こうして声援を聴いたとき、胸がいっぱいになりました」としみじみ。そして「みなさんをもっともっと素敵な景色を目指せるように、連れていけるようにがんばります」と誓いを立てた。

西田汐里(19)は「笑顔や勇気をちゃんと伝えられていると思える瞬間が増えた。アイドルになってよかったし、BEYOOOOONDSでいられて幸せです」と声をつまらせながらもギリギリで涙をこらえ、「これからも温かくてワクワクするような場所を作って待っているので、またライブに遊びに来てください」と呼びかけた。

山崎夢羽(※崎=たつさき)(20)は「緊張をするとお腹が痛くなるタイプだったんですが、きょうは手と足の震えが止まらなかった。緊張の仕方が変わった」と明かして笑いを誘う。そして「景色が綺麗すぎて目が泳いでいました。終わったちゃうのは悲しいけど、またみんなでここに戻ってこられるようにがんばります」と前を向いた。

前田こころ(20)も「終わってほしくない。ずっとこの時間が続けばいいのにと思います」と惜しみながら、「みなさんのことが大好きなんですけど、伝わっていますか?」とファンに語りかける。会場中から割れんばかりの声援や万雷の拍手が返ってくると、胸をなで下ろしながら「これからもみなさんに愛をお届けできるようにがんばっていくので、応援お願いいたします」と伝えた。

里吉うたの(22)は「なんでこんなに泣いているのか、私にはさっぱりわかりません」と、話し始める前から号泣。メンバーとファンの声援を受けながら、「自信がなくなっても、心が折れそうになっても、こんなに味方がいると思うと、これほど心強いことはありません」と力強いまなざしを送る。そして「これからもついてきてくださってもらえたらうれしいです」と思いを口にした。

島倉りか(22)は「この3年間、ファンのみなさんももどかしくてつらかったと思う」と寄り添い、「たくさん我慢してくださってありがとうございます」と感謝。そして「声出しがOKだった頃からこの12人で、3年以上経って変わらずにこのメンバーでいられたことがすごいことだと思う」と涙を見せた。メンバーも「りかが泣くとは思わなかった」と驚くほどの状況に会場もどよめくが、島倉は「この空間が奇跡的で、幸せだなと思います」と伝え切った。

小林ははじめに、「どんなに特別なものでも、ずっとそこにあると当たり前に感じてしまいません?」と、自らが奏でるステージピアノに電飾がついたことをアピール。そして「1年前の武道館で、私はBEYOOOOONDSを“やさしい世界”と言ったんですけど…」と回顧しながら、「1年前と変わらずやさしい世界を作っていきたいし、いつでもこの世界に遊びに来てほしい」と笑顔を見せた。

平井美葉(23)は「きょう、声が枯れちゃったよっていう人どのくらいいますか?」と冗談っぽく笑いながら、大きな歓声が返ってきたことを喜ぶ。そして「生きてるな―ってすごく感じる。こんなに幸せなことはない」と心境をしみじみ語りながら、「約束ごとを守り続けてきた成果が出せた」と胸を張った。

高瀬くるみ(24)は「きょうがどのくらい楽しかったのか、拍手と声で教えてください」と呼びかけ、「イヤモニを着けているのがもったいないと思えるくらいです。もちろん今までのライブも楽しかったけど、『もう飛んで行っちゃいそう』っていうくらい、こんなにライブって楽しかったんだって思い出させてもらいました」と、満面の笑みで感謝を伝えた。

一岡は「普段泣かない人が泣くとやられてしまう」と、島倉の涙につられてしまったことを告白。そしてファンに「きっと眠れないことでしょう。でも、いい夢を見てください。またこの景色が見られるように12人でがんばっていくので、見守っていてくれたら」と決意を新たにした。

最後に、再びマイクを取った高瀬は「こんな個性豊かな12人でお届けしていますが、私たちだけではたどり着けなかった景色。これからもみなさんともっと素敵なステージに歩いていけるようにがんばっていきます」とまとめ、「伸びしろ~Beyond the World~」を届けてコンサートの幕を下ろした。

■『BEYOOOOONDS CONCERT TOUR「NEO BEYO at BUDOOOOOKAN!!!!!!!!!!!!』セットリスト

01. 求めよ…運命の旅人算

02. Hey!ビヨンダ

03. 英雄~笑って!ショパン先輩~

04. 元年(五年)バンジージャンプ

05. 小夜曲~眼鏡の男の子(パラレルver)~

06. GOGO大臣

07. ビタミンME

08. Go Waist

09. アツイ!

10. 涙のカスタネット

11. 激辛LOVE

12. アラビヨーンズナイト

13. ハムカツ黙示録

14. Never Never know~コメ派とパン派のラブウォーズ~

15. 恋愛奉行

16. こんなハズジャナカッタ―!

17. 虎視タンタ・ターン

18. ニッポンノD・N・A!

19. 恋する銀河

20. 夢さえ描けない夜空には

En1. スペシャルメドレー

En2. 伸びしろ~Beyond the World~

