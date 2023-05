俳優の加藤大悟が14日、東京・豊洲PITで2ndライブ『PROLOGUE.B』を開催した。5日に地元・名古屋でスタートし、7日には初の大阪公演を実施。自身最大キャパとなるこの日の公演をもって無事3都市ツアーを完走した。最終公演では初の楽曲配信リリースと、1st写真集発売をサプライズ発表した。

1曲目は1stライブのトリを飾った「oriGin」からスタート。この半年間積み上げてきたファンの方との大切な時間を感じさせるスタートとなった。続いてライブの定番曲「Always」など含む3曲を、ダンスを交えて今までとは違ったテイストで披露。ステージの端から端まで余さず使いこなし、持ち前の歌声と表現力で会場をしっかりと温めた。

いよいよ自身も作詞・作曲に携わった新曲へ。「Mirrored Reality」は愛と欲望の狭間で揺れ動く感情と、人間の弱さや本質を残酷かつ冷徹に描いた大人な1曲。椅子と鏡を使った演出と派手な照明で激しく表現した。続く「冷たいキス」はうって変わって三角関係を描いたバラード曲。愛する人を失う切なさを表情豊かな歌声でしっとりと歌い上げた。

MCを挟んでカバーコーナーへ。1曲目は全会場共通の「糸」。誰もが知る名曲を、持ち味の透き通る声で加藤らしくしっとりと歌い上げた。会場ごとに選曲している2曲目は「Only Human」。スカウトされた時に披露した、ファンにとっては最強の“エモ曲”であり、加藤自身も思い入れのあるこの曲を、あふれんばかりの感情を乗せて魅せた。

さらに、これまで加藤を成長させてきてくれた舞台作品の人気曲をバンドアレンジで披露。客席から割れんばかりの歓喜の拍手と声援が沸き起こった。会場のボルテージが最高潮の中、ライブはいよいよ終盤に。新曲「夢の向こうへ」は、事前にファンの皆様にも覚えて来て頂いた振りと、コール&レスポンスで会場が一つになり、ますます熱気に包まれた。

ラストを飾った新曲「Never let you go」は『PROLOGUE.B』の意味する人と人とのつながり“BOND”を大切にしたい、そして音楽を通してエンターテイメントを届けたいという加藤の想いが詰まった前向きな曲で、ファンと一緒に盛り上がったところで、惜しまれながら本編が終了した。

そして、客席からの鳴り止まぬ呼びかけに応え、アンコールへ。映画初出演にして主演を務める映画『タクミくんシリーズ長い長い物語の始まりの朝。』(5月27日より全国順次公開)の主題歌にも抜擢された「0%」をアカペラの歌い出しで切ない気持ちをたっぷりと込めて歌い上げた。最後は今後ライブの定番曲となるであろう「Never let you go」で観客とともに飛び跳ね、踊り、会場全員で楽しさをかみ締めた。

ここでファンに対し、ファン待望の楽曲配信リリースが決定したことをサプライズで発表。記念すべき1st写真集の発売もアナウンスされ、会場は歓喜の渦に包まれた。

■セットリスト

01.oriGin

02.Beginning

03.Always

04.I love you サヨナラ

05.Jelousy

06.Mirrored Reality(新曲)

07.冷たいキス(新曲)

08.糸(カバー)

09.Only Human(カバー)

10.舞台「魔法使いの約束」スペシャルメドレー

11.夢の向こうへ(新曲)

12.Never let you go(新曲)

アンコール

01.0%

02.Never let you go(新曲)

■加藤大悟コメント

2ndライブ『PROLOGUE.B』、無事完走いたしました。

新曲を4曲披露できたことや、愛知・大阪・東京と異なるカバー曲を歌ったことも、見どころだったかと思います。

各地で盛り上がってくれた皆さまを見ることができて本当に幸せでした。

そして、1st写真集の発売と「0%」の配信リリース決定の発表をさせていただきました。

どちらも念願だったので、本当にうれしいです。

今日の0時から始まった「0%」の配信も、秋頃の写真集発売も、どちらも皆様に喜んで頂けたらうれしいです。

こうしていろんな事に挑戦できるのは、皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます!これからもよろしくお願いいたします!!

関連キーワード エンタメ総合