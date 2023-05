Matt (C)ORICON NewS inc.

タレントのMattが14日、自身のインスタグラムを更新。母親との2ショットを公開した。

Mattは「Happy Mother’s Day im so lucky to have you as mom, thank you ly ママいつも支えてくれてありがとう たくさん夢叶えましょう」と、母へのメッセージとともに親子ショットをアップ。高級ブランド・LOUIS VUITTONのショップでプレゼントを選ぶ様子などがとらえられている。

この投稿に「相変わらずお綺麗すぎるお母様」「え!?!?お母様ですか 彼女さんにしか見えないです!!美しくすぎます……」「ママ綺麗すぎ 30代くらいにみえる」「親子で美しい、人類最強です」「お姉さんかと思った 衝撃的に美しいママ」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合