モバイルアクセサリーブランド「iFace」は、漫画・アニメで人気の『ちいかわ』がデザインされた新製品の予約を16日からオンラインにて開始し、5月下旬より全国の雑貨店、家電量販店などの小売店で順次発売する。

販売するのは『iFace First Class スマホケース』『iFace First Class AirPodsケース』『iFace Finger Ring Holderフラットタイプ』の3製品。スマホケースの『iFace First Class スマホケース』は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎを描いた全4種類のデザインを展開する。スマホケースをそのまま小さくしたような『iFace First Class AirPodsケース』は、キャラクターたちの表情がかわいい全4種類。AirPodsに傷がつかないよう、表面は頑丈なポリカーボネート素材、側面は持ちやすいTPU素材が使用されている。

落下防止に便利なスマホリングの『iFace Finger Ring Holderフラットタイプ』は、キャラクターたちの顔を描いたシンプルでキュートな全3種類。リングを畳んだときは平らで、ポケットやバックに出し入れする際も引っ掛かる心配の少ない仕様になっており、リングを着けた背面を机に置いたときも、斜めに傾かず平らに安定する。

発売を記念し、iFace公式オンラインストア限定でちいかわ商品を購入すると、会計1回ごとにノベルティステッカーを1枚プレゼントするキャンペーンを開催。先着1000枚限定で無くなり次第終了となる。さらに、15日よりiFace公式ツイッターにて、『ちいかわ iFace Finger Ring Holder フラットタイプ』が100人に当たるプレゼントキャンペーンも開催する。

