6月24日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで開催される格闘技『RIZIN.43』の追加対戦カードとして13試合が発表された。すでに発表されているフェザー級タイトルマッチのクレベル・コイケVS鈴木千裕、肘ありキックボクシングマッチの梅野源治VS鈴木宙樹と合わせて、全15試合が決定した。

追加カードは、矢地祐介VSザック・ゼイン、関根“シュレック”秀樹VS上田幹雄、大島沙緒里VSソルトなど。中でも注目を集めているのが、若手格闘家育成プロジェクト『朝倉未来1年チャレンジ』の1期生としてプロ格闘家デビューした西谷大成のRIZIN初参戦。ストライカーの“怪物くん”こと鈴木博昭と対戦する。

西谷は岡山からプロ格闘家を目指して上京し、2020年8月のDEEPで岩永翔吾相手にデビューしKO勝利を挙げたが、その後は勝ちと負けを繰り返してきた。今年3月には話題の格闘技『BreakingDown』で横田一則にキックボクシングルールで勝利を飾り、5月のDEEPでも勝利をしたことで、ついにRIZINへの切符をつかんだ。

対する怪物くんは、シュートボクシングで長く活躍してからMMAに転向。昨年3月には鈴木千裕にも勝利した昇侍と対戦し、得意の打撃で1ラウンドTKO勝利をあげた。しかし同7月には平本蓮、11月には青井人と連続で判定負け。今回が再起戦となる。

西谷は「これからRIZINファンの皆さんや格闘技ファンの方、そのほか応援してくれる皆さんにもっと格闘技を好きになってもらえるような看板選手になりたいと思います。僕は不器用なタイプですが、人一倍気持ちが強く努力できる自信があります。RIZINという大舞台で戦えることを誇りに思い、皆様の期待に応えられるように頑張りますので西谷大成のこれからに期待して、応援してくれたら嬉しいです」と意気込む。

一方の怪物くんは「しばらくぶりの試合、闘いたくてウズウズしていたので嬉しさしかありません。が、今回の対戦相手の西谷選手。聞けば、未来君からの指名があったという話を聞いて、こりゃ舐められてんなと率直に思いました」と不快感をあらわに。「おかげさまで火がついているので、次戦こそは一本勝ちを狙おうかなとか思っていたけど、やっぱりぶっ飛ばしにいくから楽しみにしてて下さいな」と必勝を誓った。

◆『RIZIN.43』対戦カード(試合順は未定)

フェザー級タイトルマッチ/クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

大島沙緒里 vs. ソルト

鈴木博昭vs.西谷大成

新居すぐる vs. 飯田健夫

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

関鉄矢 vs. 遠藤来生

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

山川賢誠 vs. 平野凌我

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

渡辺トシキ vs. 安海健人

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

愛翔 vs. 小出龍哉

