2ndEP『First Howling : WE』トラックリスト公開を公開した&TEAM(C)HYBE LABELS JAPAN

HYBEのパン・シヒョク議長がプロデュースを手がける9人組グローバルグループ「&TEAM」(エンティーム)の2ndEP『First Howling : WE』(6月14日発売)のトラックリストが公開され、自身初の韓国語楽曲2曲を含む全6曲入りとなることが明らかになった。

昨年12月にデビューした&TEAMの2ndEPとなる今作には、タイトル曲の韓国語版「FIREWORK(Korean ver.)」、14日に『KCON 2023 JAPAN』(千葉・幕張メッセ 国際展示場)で初披露した「Scent of you(Korean ver.)」の韓国語楽曲2曲を収録。5ヶ国語を操り、世界中にファンを持つ&TEAMが、今回のカムバックで韓国でも活動をスタートし、グローバル活動を本格化させる。

ほかに、未発表の「FIREWORK」「Road Not Taken」「月が綺麗ですね」の3曲と、メンバーのHARUA、YUMA、TAKI、MAKIが第3話に出演したことでも話題となった日本テレビ系ドラマ『Dr.チョコレート』(毎週土曜 後10:00)主題歌「Blind Love」の全6曲が収められる。

タイトル曲「FIREWORK」の楽曲制作には、HYBEの音楽プロデューサー・FRANTS、BTSの生みの親でもあるパンPD、&TEAMの音楽プロデューサー・Soma Genda、デビューEPのタイトル曲「Under the skin」の歌詞制作にも加わり、Adoのヒット曲「うっせぇわ」を制作したボカロP/シンガー・ソングライターのsyudouら名だたるプロデューサー陣が参加した。

「Road Not Taken」には、米シンガー・ソングライターGAYLEのヒット曲「abcdefu」をプロデュースしたPete Nappiが名を連ね、「月が綺麗ですね」はSoma Gendaがプロデュースし、シンガー・ソングライターの大橋ちっぽけ、多くのK-POP曲を手がけるAlex Karlssonらも参加している。

■『First Howling : WE』収録曲

1. FIREWORK

2. Road Not Taken

3. 月が綺麗ですね

4. Blind Love

5. FIREWORK(Korean ver.)

6. Scent of you(Korean ver.)

関連キーワード 音楽