『KCON JAPAN 2023』レッドカーペットに登場したENHYPEN(C)ORICON NewS inc.

世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2023』3日目が14日、千葉・幕張メッセで最終日を迎えた。午後7時からの『KCON JAPAN 2023』SHOWではENHYPENがトップバッターとトリを務めたほか、xlikers、&TEAM、TEMPEST、Kep1er、iKON、ITZY、そして初ステージとなるZEROBASEONEら日韓8組が競演し、熱狂の3daysに幕を下ろした。

&TEAMは冒頭「INTRO PERF」でKを中心に息のあったダンスを披露すると、初めて用意したという韓国語でのステージ「Scent of you」とデビュー曲「Under the skin」を披露。初出演となるKCONの舞台で力強いステージを披露した。

Kep1erは4月にリリースした新曲「Giddy」で、ポイントダンスとなるニャンニャンパンチをキュートに披露。続けて「愛おしくてエネルギッシュなステージをお見せします」と、日本2ndシングル「FLY-BY」のタイトル「I do! Do you?」でもかわいらしさあふれるパワフルなステージをした。

YG ENTERTAIMENTから143 ENTERTAINMENTへ全員で移籍したiKONは、移籍後初めてのカムバックとなった3rdアルバム『TAKE OFF』より「Tantara」と「U」をパフォーマンス。「どうでしたか?いい曲でしょ?(笑)」とファンに呼びかけたり、コール&レスポンスをしたりとサービス精神旺盛さを見せ、バンドの熱気が伝わる「FREEDOM」も披露し、結成8年目の安定感あるステージで会場を一体感に包んだ。

そして、オーディション番組『BOYS PLANET』で結成後、初のパフォーマンスとなったZEROBASEONEは番組のシグナルソング「Here I Am」と番組内で人気だった「Say My Name」を披露。初ステージとあり、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。

シックなブラック×レザーの衣装で登場したITZYは「Cheshire」「SNEAKERS」をパフォーマンス。トロッコに乗りファンとの交流もし、3曲目には日本2ndシングル「BLAH BLAH BLAH」をクールに披露した。

さらに、JO1の河野純喜とKep1erのキム・チェヒョンがmiss A出身スジとEXOベクヒョンのコラボ曲「Dream」を披露。各グループのメインボーカルによるスペシャルなコラボに、会場からは歓声があふれた。

ENHYPENはオープニングとトリを努めた。白の衣装で登場し、「Drunk-Dazed」を披露。一糸乱れぬパフォーマンスで冒頭から会場を盛り上げた。そして、3日目のトリも努め「Blessed-Cursed」を披露。JUNGWONが「みなさん、僕たちをずっとまっていましたよね?」と呼びかけると黄色い声援が。「Polaroid Love」ではトロッコに乗りファンの近くに行き、会場全体で歌唱したりとファンと一体となり盛り上がった。最後は「最高に盛り上がる準備はできていますか?」とあおり、「Future Perfect」で締めくくり、3日間のKCONの幕が閉じた。

『KCON JAPAN 2023』SHOWのDAY3では、MCをITZYのRYUJINとENHYPENのNI-KIが担当した。

■『KCON JAPAN 2023』SHOW DAY3セットリスト

▼ENHYPEN

Drunk-Dazed

▼xikers

ROCKSTAR

TRICKY HOUSE

▼&TEAM

INTRO PERF + Scent of you

Under the skin

▼TEMPEST

Danger

Freak Show

▼Kep1er

Giddy

I do! Do you?

▼iKON

Tantara

U

FREEDOM

▼TEMPEST×xikers

HIT(SEVENTEENカバー曲)

▼ZEROBASEONE

Here I Am

Say My Name

▼ITZY

Cheshire

SNEAKERS

BLAH BLAH BLAH

▼JO1河野純喜×Kep1erチェヒョン

Dream(スジ×ベクヒョン(EXO)カバー)

▼ENHYPEN

Blessed-Cursed

Polaroid Love

Future Perfect

関連キーワード 音楽