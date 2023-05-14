ＪＲＡは１４日、３歳馬の頂点を決める競馬の祭典「第９０回東京優駿（日本ダービー）」（Ｇ１・東京・２８日・芝２４００メートル）の特別登録馬を発表した。混戦と言われた皐月賞を制したソールオリエンス、昨年暮れのホープフルＳを勝ち、３月のＵＡＥダービー２着以来となるドゥラエレーデなど１９頭が登録された。

フルゲートは１８頭で、登録馬発表時点で優先出走馬８頭と収得賞金順でシャザーンまでが出走可能となっている。登録馬は次の通り。

【優先出走馬】

ソールオリエンス（美浦・手塚）皐月賞１着

タスティエーラ（美浦・堀）同２着

ファントムシーフ（栗東・西村）同３着

メタルスピード（美浦・斎藤誠）同４着

ショウナンバシット（栗東・須貝）同５着

スキルヴィング（美浦・木村）青葉賞１着

ハーツコンチェルト（美浦・武井）同２着

パクスオトマニカ（美浦・久保田）プリンシパルＳ１着

【収得賞金順】

（９）ドゥラエレーデ（栗東・池添）

（１０）トップナイフ（栗東・昆）

（１１）サトノグランツ（栗東・友道）

（１２）ベラジオオペラ（栗東・上村）

（１３）フリームファクシ（栗東・須貝）

（１４）シーズンリッチ（美浦・久保田）

（１５）グリューネグリーン（美浦・相沢）

（１６）ホウオウビスケッツ（美浦・奥村武）

（１７）ノッキングポイント（美浦・木村）

（１８）シャザーン（栗東・友道）

（１９）トーセントラム（美浦・小桧山）

※全馬牡３歳、馬名左のかっこ内数字は出走可能順。