【競馬】ダービー登録馬発表 皐月賞馬ソールオリエンスなど１９頭が登録
2023年5月14日 22時10分
ＪＲＡは１４日、３歳馬の頂点を決める競馬の祭典「第９０回東京優駿（日本ダービー）」（Ｇ１・東京・２８日・芝２４００メートル）の特別登録馬を発表した。混戦と言われた皐月賞を制したソールオリエンス、昨年暮れのホープフルＳを勝ち、３月のＵＡＥダービー２着以来となるドゥラエレーデなど１９頭が登録された。
フルゲートは１８頭で、登録馬発表時点で優先出走馬８頭と収得賞金順でシャザーンまでが出走可能となっている。登録馬は次の通り。
【優先出走馬】
ソールオリエンス（美浦・手塚）皐月賞１着
タスティエーラ（美浦・堀）同２着
ファントムシーフ（栗東・西村）同３着
メタルスピード（美浦・斎藤誠）同４着
ショウナンバシット（栗東・須貝）同５着
スキルヴィング（美浦・木村）青葉賞１着
ハーツコンチェルト（美浦・武井）同２着
パクスオトマニカ（美浦・久保田）プリンシパルＳ１着
【収得賞金順】
（９）ドゥラエレーデ（栗東・池添）
（１０）トップナイフ（栗東・昆）
（１１）サトノグランツ（栗東・友道）
（１２）ベラジオオペラ（栗東・上村）
（１３）フリームファクシ（栗東・須貝）
（１４）シーズンリッチ（美浦・久保田）
（１５）グリューネグリーン（美浦・相沢）
（１６）ホウオウビスケッツ（美浦・奥村武）
（１７）ノッキングポイント（美浦・木村）
（１８）シャザーン（栗東・友道）
（１９）トーセントラム（美浦・小桧山）
※全馬牡３歳、馬名左のかっこ内数字は出走可能順。
【優先出走馬】
ソールオリエンス（美浦・手塚）皐月賞１着
タスティエーラ（美浦・堀）同２着
ファントムシーフ（栗東・西村）同３着
メタルスピード（美浦・斎藤誠）同４着
ショウナンバシット（栗東・須貝）同５着
スキルヴィング（美浦・木村）青葉賞１着
ハーツコンチェルト（美浦・武井）同２着
パクスオトマニカ（美浦・久保田）プリンシパルＳ１着
【収得賞金順】
（９）ドゥラエレーデ（栗東・池添）
（１０）トップナイフ（栗東・昆）
（１１）サトノグランツ（栗東・友道）
（１２）ベラジオオペラ（栗東・上村）
（１３）フリームファクシ（栗東・須貝）
（１４）シーズンリッチ（美浦・久保田）
（１５）グリューネグリーン（美浦・相沢）
（１６）ホウオウビスケッツ（美浦・奥村武）
（１７）ノッキングポイント（美浦・木村）
（１８）シャザーン（栗東・友道）
（１９）トーセントラム（美浦・小桧山）
※全馬牡３歳、馬名左のかっこ内数字は出走可能順。
【あわせて読みたい】
【ヴィクトリアマイル】ソダシは頭差で連覇逃し２着 須貝師「今日は相手を褒めないと」
【ヴィクトリアマイル】2冠牝馬スターズオンアースは3着 距離適性の差が出たか
【ヴィクトリアマイル】ソングラインがG1・2勝目 ソダシを内から差し切る
おすすめ情報